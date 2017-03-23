Для смартфонов Samsung Galaxy Note 4 выпущено обновление ПО, которое включает последний пакет безопасности и оптимизирует расход батареи

Компания Samsung начала распространение обновления ПО для смартфона Galaxy Note 4, выпущенного в 2014 году. Размер обновления примерно равен 403 МБ, номер — XXS1DQC3. Оно включает последнее мартовское обновление безопасности для операционной системы Android, в котором устранены обнаруженные ранее уязвимости, а также некоторые другие изменения.

Как сообщается, помимо исправлений последних известных уязвимостей обновление включает несколько оптимизаций, связанных с работой аккумулятора, и ряд изменений, нацеленных на общее повышение производительности и стабильности работы устройства.

В настоящее время обновления получают только европейские версии Galaxy Note 4 без привязки к какому-либо оператору сотовой связи, но в итоге операторские Galaxy Note 4 и варианты для других рынок тоже должны получить обновление.

Источник: gsmarena