Для смартфонов Samsung Galaxy Note 4 выпущено обновление ПО, которое включает последний пакет безопасности и оптимизирует расход батареи
Компания Samsung начала распространение обновления ПО для смартфона Galaxy Note 4, выпущенного в 2014 году. Размер обновления примерно равен 403 МБ, номер — XXS1DQC3. Оно включает последнее мартовское обновление безопасности для операционной системы Android, в котором устранены обнаруженные ранее уязвимости, а также некоторые другие изменения.
Как сообщается, помимо исправлений последних известных уязвимостей обновление включает несколько оптимизаций, связанных с работой аккумулятора, и ряд изменений, нацеленных на общее повышение производительности и стабильности работы устройства.
В настоящее время обновления получают только европейские версии Galaxy Note 4 без привязки к какому-либо оператору сотовой связи, но в итоге операторские Galaxy Note 4 и варианты для других рынок тоже должны получить обновление.
Источник: gsmarena
- На днях Google обнародовала отчет Android Security Annual, посвященный проведенной в прошлом году работе по повышению безопасности операционной системы Android. В нынешнем году поисковый гигант пообещал ускорить выпуск обновлений безопасности для всех смартфонов на Android. И это первое подтверждение серьезности намерений поискового гиганта.