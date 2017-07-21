Дмитрий Дубилет: «iGov остается некоммерческой организацией, но в отдельных случаях начнет работать с госорганами на платной основе»

Волонтер и бывший сотрудник ПриватБанка Дмитрий Дубилет сообщил, что команда портала государственных услуг iGov приняла важное решение, которое заключается в том, что в отдельных случаях она буде работать с госорганами на платной основе. При этом iGov по-прежнему остается некоммерческой организацией и не планирует зарабатывать на данном сотрудничестве.

«До последнего времени у нас была принципиальная позиция: мы — некоммерческая организация, и мы помогаем госорганам бесплатно. Мы приняли решение, что в отдельных случаях мы будем работать с госорганами на платной основе. Но при этом — важно! — мы все так же остаемся некоммерческой организацией. Ни я, ни кто-либо другой не будет зарабатывать на iGov ни копейки» — написал Дмитрий Дубилет.

Дмитрий отметил, что iGov как и прежде будет предлагать всем украинским госорганам (министерствам, ОГА, горсоветам и т.д.) бесплатно запускать любые услуги в электронном виде, а также документооборот iDoc. Однако в отдельных случаях, если так будет эффективнее для дела, услуги могут предоставляться за деньги, причем о таких проектах iGov обещает сообщать дополнительно.

«Почему принято такое решение? Во-первых, бесплатное обычно не ценится. Во-вторых, часто чиновники нам говорят: “Спасибо за ваше волонтерство. Но вы поймите, сегодня вы есть, завтра вас нет. Мало ли!”. И в чем-то понять их можно» — отметил участник команды iGov.

По словам Дубилета, на данный момент ежемесячный бюджет iGov составляет около 200 тыс. грн, которые в основном уходя на зарплаты персоналу и сервера. Соответственно, полученные в рамках подобных проектов средства будут идти исключительно на iGov, при этом Дмитрий планирует до конца лета сделать бюджет открытым.

Напомним, что ранее Дмитрий Дубилет перевел электронный сервис «Папка24» в режим Open Source и разрешил использовать его всем желающим.

Источник: Дмитрий Дубилет