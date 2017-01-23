Дмитрий Дубилет объявил о создании компании Fintech Band, которая будет заниматься предоставлением IT-услуг украинским и зарубежным банкам

Ушедший из национализированного ПриватБанка Дмитрий Дубилет объявил о том, что решил основать IT-компанию Fintech Band, которая будет заниматься предоставлением IT-услуг украинским и зарубежным банкам. Кроме Дмитрия в команду войдут несколько его бывших коллег по банку, включая Олега Гороховского и Михаила Рогальского, специализироваться новая компания будет на процессинге, CRM-системах, кредитных картах, Интернет-банкинге и т.д.

Создание компании Fintech Band Дмитрий Дубилет анонсировал на своей facebook-странице:

«Мы вместе с Олег Гороховский, Mikhail Rogalskiy и несколькими другими экс-коллегами из ПриватБанка решили основать ИТ-компанию. Будем заниматься предоставлением ИТ-услуг украинским и зарубежным банкам.

Мы знаем, как создавать крутой розничный банк, и теперь готовы делиться этими знаниями. Будем заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, Интернет-банкинг и т.д.

Название компании — Fintech Band. Надеюсь, скоро порадуем всех крутыми фичами в разных украинских банках. Коллеги-банкиры, ждите, скоро постучимся к вам на встречу.»