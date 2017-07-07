Дмитрий Шимкив: «От кибератаки вируса-шифровальщика Petya.A пострадало приблизительно 10% всех компьютеров в Украине»

Заместитель главы президентской администрации Дмитрий Шимкив и бывший директор Microsoft Ukraine заявил информационному агентству Associated Press, что в результате недавней масштабной вирусной атаки Petya.A было выведено из строя до 10% частных, правительственных и корпоративных компьютеров Украины.

При этом он отметил, что это приблизительные данные и что они не включают некоторые категории компьютеров, задействованных в бизнесе. Также Дмитрий Шимкив упомянул, что примерно половина пораженных правительственных и коммерческих компьютеров в данный момент непригодны для использования. Поражены были преимущественно ПК, используемые предприятиями, а вот компьютеры правительственных и инфраструктурных организаций пострадали в меньше степени.

Напомним, что недавно специалисты компании-разработчика антивируса ESET установили, что главной целью недавней кибератаки вируса-шифровальщика Petya.A была Украина, так как на долю нашей страны пришлось 75,24% всех случаев заражений. На втором месте с огромным отрывом идет Германия (9,06%), на третьем — Польша (5,81%). Далее следуют Сербия (2,87%), Греция (1,39%) и Румыния (1,02%), остальные страны «набрали» менее 1% случаев заражения.

Напомним, что масштабная кибератака на украинские ПК началась 27 июня 2017 года, вирус-шифровальщик Petya.A шифровал данные, требуя выкуп в размере $300. Однако, как было установлено позже, даже после оплаты выкупа пользователи не могли расшифровывать данные, так как данная версия вируса изначально была направлена на уничтожение данных, а не получение материальной выгоды авторами.

В качестве основных путей распространения вируса-шифровальщика был назван фишинг (зараженные файлы присылали по электронной почте), а также украинская программа для отчетности и документооборота «M.E.doc».

Источник: Голос Америки