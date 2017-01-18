Днепровская ОГА — лидер по количеству проведенных закупок в Prozorro за 2016 год

Общественная организация «Общественный контроль» проанализировала качество работы областей и государственных администраций в системе электронных закупок Prozorro за 2016 год.

По результатам их исследований ДнепрОГА — лучшая в Украине среди других областных администраций по количеству проведенных закупок. Она провела в разы больше торгов, чем другие госучреждения. Об этом рассказал заместитель руководителя ОО «Общественный контроль» Денис Селин.

«Общественный контроль» проанализировал работу областей Украины и областных администраций в системе Prozorro. ДнепрОГА заметно выделяется на фоне других. В 2016 в регионе проведено больше всего онлайн-торгов. Например, если в Днепропетровской ОГА за год провели почти 17 тысяч закупок по конкурентной процедуре, то в Черновицкой — всего 124. ДнепрОГА провела больше закупок, чем 18 администраций других регионов вместе взятых. Это пример эффективной работы», — отметил заместитель председателя правления ОО «Общественный контроль» Денис Селин.

Рядом с Днепропетровской ОГА в пятерке лидеров находятся Винницкая, Черниговская, Запорожская и Донецкая. В 2016 году эти четыре администрации вместе провели 15 тысяч закупок в системе Prozorro, однако это все равно меньше, чем провела одна ДнепрОГА (16 941 закупка).

Аутсайдеры среди облгосадминистраций — Херсонская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая. Количество закупок каждой из них не превышает отметку 200.

Помимо этого, ДнепрОГА также занимает лидерские позиции в категории соотношения конкурентных торгов к неконкурентным. Напомним, что в первых могут участвовать все желающие, в большинстве случаев на торги выходят 2-3 компании, которые конкурируют между собой. Неконкурентные же торги проходят вне Prozorro, в системе регистрируют только их результаты — заключенные договоры.

Днепропетровская облгосадминистрация отдает предпочтение конкурентным торгам. Более 93% торгов 2016 года прошло именно по такой системе.

Зато, например, в Черновицкой ОГА конкурентных торгов прошло всего 12,05%, отмечают в «Общественном контроле».

«1,5 года назад ДнепрОГА перешла на систему прозрачных закупок. Этот шаг был сделан еще до принятия соответствующих законов. Prozorro позволила сделать закупки удобными, быстрыми и экономичными. При этом росло и доверие предпринимателей. По примеру ОГА на удобный сервис начали переходить и другие города региона. Результат — Днепропетровщина в 2016 году с помощью онлайн торгов сэкономила более 480 миллионов гривен бюджетных средств», — заявил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

«Ввести Prozorro и начать работать честно и открыто возможно в любом регионе и любом госучреждении. Пример этому – ДнепрОГА», — добавляют в «Общественном контроле».

Полный анализ работы областей и ОГА в системе Prozorro за 2016 год, который провела ОО «Общественный контроль», доступен по ссылке. Инфографики.

Источник: gorod.dp.ua