До конца 2017 года на всех станциях киевского метро установят камеры наблюдения с системой распознавания лиц

Оказывается, технологии распознавания лиц интересуют не только компанию Apple, но и столичные власти. В частности, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА и руководитель проекта “Kyiv Smart City” Юрий Назаров сообщил, что до конца текущего года в Киеве установят камеры с системой распознавания лиц на всех входах и выходах станций метро.

“Для обеспечения порядка и контроля движения пассажиров мы планируем до конца 2017 года установить камеры видеонаблюдения на входах и выходах всех станциях метрополитена. Система видеоаналитики с распознаванием лиц позволит выявить преступников среди людей, которые передвигаются на этом участке”, — рассказал чиновник.

В зависимости от количества входов и выходов на каждой конкретной станции метро, планируется устанавливать от 4 до 10 видеокамер на одной станции. При этом реализация проекта обойдется городскому бюджету в 11 млн грн.

Также в Киеве планируется доработать комплексную систему видеонаблюдения в школах, детсадах, больницах, театрах и музеях. На этих объектах будут устанавливать камеры по периметру во дворе и внутреннюю систему мониторинга, благодаря чему охранники этих учреждений смогут наблюдать за ситуацией происходит в зданиях и по периметру территории. На данный проект из городского бюджета уже выделили 24 млн грн, причем все работы также планируют завершить до конца текущего года.

Напомним, что в январе Виталий Кличко открыл Центр обработки данных комплексной системы безопасности «Безопасная столица», объединяющей более 3700 камер видеонаблюдения в Киеве. Тогда же мэр столицы пообещал, что еще 4000 смарт-камер, которые объединят в единый общегородской комплекс «Безопасная столица», установят в столице в ближайшее время.

Источник: 44.UA