До конца 2017 года Tesla существенно увеличит сеть зарядных станций для электромобилей

Компания Tesla активно работает над расширением сети зарядных станций для электромобилей. В феврале она заявила о намерении в 2 раза увеличить сеть станций Supercharger на протяжении 2017 года.

Теперь она уточнила этот показатель, заявив, что к концу года планируется довести количество доступных мест зарядки Supercharger до 10 тыс. и даже больше. Это достаточно амбициозная задача, учитывая, что на начало нынешнего года было доступно около 5 тыс. мест зарядки на станциях Supercharger, а разворачивание сети началось ещё в 2012 году. При этом Tesla намерена создавать более крупные станции Supercharger, которые смогут вмещать «несколько дюжин» электромобилей. В Северной Америке количество мест зарядки на станциях Supercharger будет увеличено на 150%. В одной лишь Калифорнии планируется добавить более 1 тыс. мест для зарядки на таких станциях.

Кроме того, компания планирует существенно увеличить сеть менее скоростных зарядных станций Destination Charging. Общее количество зарядных мест на таких станциях по всему миру на протяжении года будет увеличено с 9 тыс. до 15 тыс.

Отметим, станции Supercharger позволяют быстро заряжать батарею электромобиля. За 40 минут подзарядки они позволяют восполнить 80% ёмкости батареи. В то же время станции Destination Charging заряжают батарею не столь оперативно, они подходят для тех случаев, когда у водителя есть много времени на зарядку батареи, например, вся ночь.

Источник: Engadget