До конца года на Борщаговской скоростной линии все старые трамваи заменят на современные модели PESA и «Электрон», а следующие трамваи для столицы Кличко хочет собирать в Киеве

Столичные власти планируют полностью обновить подвижной состав на Борщаговской линии скоростного трамвая до конца 2017 года. Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время презентации полученных трамваев PESA и «Электрон», которые уже курсируют на маршрутах скоростного трамвая.

«На Борщаговской линии скоростного трамвая, где мы сейчас находимся, уже курсируют 10 трамваев производства польской компании PESA и два — «Электрона» львовского производства. Третий сейчас проходит технические испытания. До конца года мы планируем запустить на этой линии только новые трамваи. Это — важный шаг, чтобы Киев стал современным городом, и киевляне могли удобно передвигаться по столице», — отметил мэр.

Виталий Кличко отметил, что все транспортные средства, которые приобрела столица, отличаются большой вместимостью и соответствуют всем европейским стандартам. Вагоны выполнены как единое пространство со 100% низким полом, оборудованы рампой для доступа пассажиров в кресле-коляске, оборудованы внешними и внутренними видеокамерами и системами обогрева и кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя.

Также во время общения с журналистам Виталий Кличко отметил, что столичная власть ведет переговоры о совместном производстве новейших трамваев в Киеве, что позволит снизить их итоговую стоимость.

«Это может быть совместное предприятие с иностранными компаниями. Это позволит нам создавать рабочие места и обеспечивать Киев современным городским транспортом. Столица должна быть комфортным и удобным городом. Мы закупаем новые автобусы, троллейбусы и трамваи, планируем строить новые станции метро», — рассказал Виталий Кличко.

Напомним, что на этой неделе Киев получил пять автономных троллейбусов «Богдан Т701.17» и 50 новых автобусов, а представители КГГА анонсировали начало строительства метро на Виноградарь до конца текущего года.

Также на данный момент рассматривается возможность продлить Борщаговскую линию скоростного трамвая до станции метро «Дворец спорта». Если решение будет принято, строительство начнется в 2018 году, всего будет проложено 3,65 км рельсов и построено 6 остановочных комплексов.

Источник: КГГА