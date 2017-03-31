«До осени время есть?»: Аэропорт «Борисполь» пока так и не договорился с лоукостером Ryanair по поводу тарифов на обслуживание

Киевский международный аэропорт «Борисполь» пока не может удовлетворить запросы крупнейшего европейского лоукостера Ryanair, так как для этого необходимо снижения тарифов ниже базового уровня, установленного приказом Министерства инфраструктуры Украины. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, сообщает издание ЛІГА.net.

«Переговоры с Ryanair продолжаются. Но даже с предоставлением всех возможных скидок аэропорт удовлетворить запросы авиаперевозчика пока не может. Для того, чтобы удовлетворить их пожелания необходимо изменить приказ Мининфраструктуры, регулирующий базовые тарифы», — отметил гендиректор аэропорта «Борисполь».

Павел Рябикин сообщил, что в феврале аэропорт сделал публичную оферту всем авиакомпаниям, и она определила условия работы с авиакомпаниями по предоставлению тарифов. Эти тарифы привязаны к объему перевозимых пассажиров и условиям стимулирования открытия новых маршрутов из аэропорта Борисполь.

Руководство аэропорта «Борисполь» четко определило, какие скидки предоставляются, на какой объем перевезенных пассажиров, и какие новые рейсы попадают под систему стимулирования с точки зрения скидок. Сейчас аэропорт перезаключает договора с авиакомпаниями, переходя на принцип публичной оферты. Данные условия едины для всех авиаперевозчиков, включая Ryanair.

Аэропорт Борисполь уже предложил Ryanair публичную оферту, те в свою очередь, выдвинули свои условия. Однако, чтобы выполнить эти условия, одной доброй воли руководства аэропорта недостаточно. Там считают, что для этого необходимо снизить тарифы для всех перевозчиков через изменение приказа Мининфраструктуры.

«Вероятность полетов Ryanair очень высокая. Вероятность, что он полетит именно из аэропорта Борисполь — реальна», — добавил Павел Рябикин, уверяя, что все спорные вопросы можно решить

Напомним, что определенная путаница с базовым киевским аэропортом для рейсов Ryanair возникла еще в день официального анонса прихода ирландского лоукост-перевозчика в Украину. Изначально авиакомпания Ryanair вела переговоры с аэропортом Киев (Жуляны), но не смогла договориться об условиях, поэтому в последний момент переключилась на «Борисполь». Тогда же сообщалось, что руководство международного аэропорта «Борисполь» не подписало договор о сотрудничестве, ожидая завершения переговоров с участием Министерства инфраструктуры Украины.

Источник: ЛІГА.net