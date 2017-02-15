До встречи в киевских парках: «Киевзеленбуд» рассматривает возможность использования грузовых электромобилей Alke ATX 230

Пока бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскатывает на электрическом внедорожнике Mercedes-Benz G-Class, не менее известный мэр Киева Виталий Кличко испытывает новую коммунальную технику «Киевзеленбуда», в рядах которой скоро может появиться первый грузовой электромобиль Alke ATX 230.

Отметим, что на презентации стратегии развития «Киевзеленбуда» на 2017-2021 гг присутствовало сразу 9 единиц новой техники, причем Виталий Кличко даже проехался за рулем миниатюрной вакуумно-подметальной машины RCM Patrol. Однако по понятной причине нас больше интересует единственный в этом ряду электромобиль. Как отметили коммунальщики, аналогичные по классу машины с бензиновыми двигателями потребляют в год топлива на полмиллиона гривен, так что такой электромобиль поможет сэкономить на стоимости топлива.

Как мы уже упоминали, коммунальное предприятие проводит испытания грузового электромобиля Alke ATX 230. На официальном сайте производителя данной модели указано, что максимальный пробег от полного заряда батареи может доходить до 130 км. Там же можно узнать, что мощность Alke ATX 230 составляет 14 кВт, максимальная скорость — 44 км/ч, грузподъемность — до 1000 кг, время перезарядки батарей — 8 часов.

«Только за 2016 год мы отремонтировали 64 парка и скверов и высадили 90 тысяч деревьев и кустов. На 30 гектар увеличилась площадь зеленых зон, появилось 37 новых скверов, обновлено свыше 100 зеленых зон города. И сегодня в Киеве насчитывается 111 парков и 486 скверов», — отметил напоследок мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: Автоцентр