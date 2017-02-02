Доход Facebook в минувшем квартале вырос более чем на 50%, в соцсети более 1,2 млрд ежедневно активных пользователей

Компания Facebook опубликовала отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в четвёртом квартале 2016 года и за весь 2016 год. И результаты компании выглядят просто замечательно.

В четвёртом квартале 2016 года Facebook получила доход в сумме $8,8 млрд, что превышает показатель аналогичного периода предыдущего года на 51%. Также эта сумма превысила прогнозы аналитиков. Сумма прибыли по итогам квартала зафиксирована на уровне $3,56 млрд.

Более 1,23 млрд пользователей заходят в соцсеть ежедневно, а количество пользователей, ежедневно посещающих Facebook через мобильные устройства, достигло уровня 1,15 млрд. Ежемесячно активная аудитория Facebook приблизилась к уровню в 2 млрд человек. Как ожидается, этот рубеж будет преодолён к середине текущего года. Также в 2017 году могут сравняться показатели количества ежедневно активных пользователей и ежедневно активных пользователей, использующих мобильные устройства. Уже в четвёртом квартале 2016 года доходы от мобильной рекламы составили 84% от общих доходов.

За весь 2016 год выручка Facebook составила более $27,6 млрд. Для сравнения, в 2015 году был получен доход в сумме $17,93 млрд.

Источник: The Verge