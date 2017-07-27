Доход Facebook за год увеличился на 47% (до $9,32 млрд), чистая прибыль — на 71% (до $3,89 млрд)

Одновременно с другими компаниями, у которых календарный год совпадает с финансовым, компания Facebook отчиталась за второй квартал 2017 года.

Прошедшая четверть принесла компании Цукерберга, который на днях вступил в заочный спор с Илоном Маском об опасности искусственного интеллекта, $9,32 млрд, что на 47% больше, чем годом ранее ($6,24 млрд). Операционная маржа выросла с 42% до 44%, а чистая прибыль увеличилась на 71%, достигнув $3,89 млрд.

Не секрет, что единственным источником заработка и секретом процветания Facebook является реклама. Доля дохода, который компания получает от рекламы на мобильных устройствах. продолжает неуклонно расти. По итогам минувшего квартале примерно 87% всего рекламного дохода компании обеспечили мобильные устройства. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 84%.

Ежедневное количество активных пользователей в июне достигло 1,32 млрд человек, что соответствует росту на 17% в годовом выражении.

Ежемесячная аудитория Facebook составила 2,01 млрд пользователей, что соответствует тем же 17% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на конец отчетного периода в распоряжении Facebook было денежных средств и их эквивалентов на сумму $35,45 млрд.

В заключение — еще одно интересное число. Численность сотрудников, работающих в Facebook по всему миру на условиях полной занятости по состоянию на 30 июня 2017 года, равна 20 658 человек, что соответствует росту на 43% в годовом выражении.

Источник: Facebook