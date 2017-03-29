Док-станция Samsung DeX позволяет трансформировать смартфон Galaxy S8 в почти полноценный компьютер

Вместе со смартфонами Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus компания Samsung представила и док-станцию для них, позволяющую трансформировать смартфон в почти полноценный компьютер.

Док-станция DeX похожа на подсвечник. Она позволяет устанавливать смартфон и использовать его вычислительные ресурсы для обработки специального окружения Samsung Desktop Experience. Станция содержит видеовыход HDMI для подключения монитора и два порта USB для аксессуаров и периферийного оборудования. Поддерживается подключение клавиатуры и мыши, работа с привычными комбинациями клавиш, перемещение файлов мышкой. Также в наличии имеются коннектор USB-C для подзарядки смартфона и встроенный вентилятор для охлаждения устройства под нагрузкой.

Режим рабочего стола от Samsung содержит ряд ярлыков для запуска приложений. Поддерживаются Android-приложения, работа с несколькими изменяемыми окнами, доступ к уведомлениям. Работа Samsung Desktop Experience начинается автоматически после установки смартфона в док-станцию. Для разблокировки рабочего окружения можно воспользоваться функцией распознавания лица пользователя. На текущий момент для настольного окружения оптимизированы приложения Microsoft Office, мобильный творческий пакет Adobe, некоторые приложения Samsung. В будущем перечень полностью поддерживаемых приложений будет увеличиваться. А пока что некоторые Android-приложения выглядят как растянутые телефонные приложения на большом экране. Также сообщается, что Samsung совместно с VMware намерены реализовать виртуальные настольные Windows-приложения для DeX. Запускать их можно будет в виде сессии в потоковом режиме.

Источник: The Verge