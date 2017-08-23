Dolby взялась за разработку встраиваемой акустики для ноутбуков

Американская компания Dolby Laboratories, известная в первую очередь своими разработками в области кинотеатрального звука и видео (технологии объемного звучания Dolby Atmos, стандарт расширенного динамического диапазона Dolby Vision и пр.) решила обратить свой взор на сегмент ноутбуков.

На недавнем брифинге с журналистами представители Dolby сделали официальное объявление, заявив, что компания начала сотрудничать с производителями ноутбуков в рамках разработки аудиосистем соответствующего класса. Первым партнером Dolby по проекту разработки встраиваемой акустики для ноутбуков стала китайская компания Huawei. Обозреватель гаджетов издания The Verge Влад Савов ранее назвал вышедший этим летом ноутбук Huawei MateBook X одной из самых лучших моделей по качеству звучания на рынке. Отметим, что Huawei MateBook X – это первый потребительский ноутбук со звуковой системой Dolby Atmos.

Компания Dolby отмечает, что ее сотрудничество с производителями ПК длится уже около десяти лет. Но новая инициатива подразумевает принятие совсем иного формата сотрудничества. Теперь специалисты Dolby будут принимать активное участие на всех этапах разработки того или иного продукта, а не просто сертифицировать готовые продукты. В теории это означает более качественное звучание мобильных ПК.

Старший менеджер по продуктам Dolby Джеремиха Дуглас отметил, что «это самое тесное сотрудничество» с производителями потребительской техники за всю историю компании. Он также добавил, что необходимость подобного сотрудничества отчасти обусловлена дизайном современных ноутбуков, которые становятся все компактнее и легче.

«Места для аудиорешений [в корпусе ноутбуков] становится все меньше», – отметил Дуглас.

Старший менеджер Dolby также отметил, что в рамках собственного исследования специалисты компании забраковали различные модели ноутбуков. Исследователи обнаружили, что зачастую левый и правый динамик стереопары идут от разных производителей, и разница в чувствительности между ними составляет 5 дБ, что приводит к сильному искажению звучания.

Dolby провела две небольшие демонстрации достоинств собственной технологии в своей штаб-квартире в Сан-Франциско на примере Huawei MateBook X: в первом случае звук воспроизводился через встроенные громкоговорители ноутбука, во втором – через наушники AKG. Присутствовавший на демонстрации журналист The Verge отмечает, что качество звучания было отменным и ничего, что звучало бы громче, ему не приходилось встречать (речь о ноутбуках). Справедливости ради надо сказать, что видеоконтент, использовавшийся для демонстрации, был предварительно обработан в соответствии со стандартами Dolby. И, вероятно, без оптимизаций Dolby с обычным контентом демонстрация была бы менее эффектной, но все же.

MateBook X – не единственная модель производителя, над звуковой системой которой трудились специалисты Dolby. Такой же вклад получила игровая модель MateBook D. К сожалению, Dolby отказалась назвать других производителей, с которыми она в настоящее время сотрудничает, но намекнула, новые модели ноутбуков со звуковыми системами, разработанными совместно с Dolby, уже на подходе.

Источник: The Verge