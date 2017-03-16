Доля Android продолжает расти почти на всех основных рынках мира, позиции iOS слабеют, а ОС Windows и BlackBerry OS уже можно считать историей

Аналитики Kantar опубликовали статистику распространения мобильных ОС на ключевых рынках по итогам трехмесячного периода, завершившегося в начале января нынешнего года. Сразу оговорим, что исследование Kantar ограничено только смартфонами.

Цифры в нем достаточно красноречивы: мобильные операционные Windows Phone и BlackBerry OS окончательно сдали свои позиции и сейчас рынок поделен между Android и iOS. Доли этих двух ОС разнятся в зависимости от регионов, но практически на всех ключевых рынках Android превосходит iOS. Единственным исключением является рынок Японии, где iOS, хоть и незначительно, но все же опережает Android – 49,5% против 49,0%. Но если сравнивать с прошлым годом, то и здесь доля Android выросла.

В остальных частях мира операционная система Google — неоспоримый лидер. Причем ее позиции продолжают крепнуть. Так, в Китае, на который приходится львиная часть мировых поставок смартфонов, доля Android сейчас составляет впечатляющие 83,2%, что на 9,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Доля iOS в этом регионе за год сократилась с 25% до 16,6%.

В пятерке крупнейших стран Европы (Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания; EU5) доля Android составила 72,3%, а iOS заняла 22,7%. Причем во всех пяти странах Android удалось нарастить долю за прошедший год, тогда как iOS, напротив, потеряла позиции. Отдельно можно отметить Испанию, где доля Android достигает рекордных 89,4%, тогда как доля iOS составляет скромные 10,2%.

США – единственный регион, где позиции Android немного пошатнулись. Здесь доля Android за последний год снизилась с 58,2% до 56,4%, а доля iOS увеличилась с 39,1% до 42%.

Недавняя выставка MWC 2017 стала ярким свидетельством неизбежного превращения рынка мобильных ОС в театр двух актеров. Компания BlackBerry представила смартфон Keyone, окончательно поставив крест на собственной BlackBerry OS, а Nokia, которая в прошлом была верным союзником Windows Phone, тоже перешла под знамя зеленого робота.

Источник: Kantar