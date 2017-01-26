Доля смартфонов в бизнес-сети «Киевстар» все еще ниже 50%

Оператор сотовой связи «Киевстар» поделился статистикой использования смартфонов среди некоторых категорий своих клиентов. Отмечается, что всё больше корпоративных клиентов оператора пользуется смартфонами. За второе полугодие 2016 года количество смартфонов в В2В-сегменте «Киевстара» возросло до 43%.

«Ранее бизнес-клиенты мало использовали смартфоны – стоимость даты была достаточно высокой, а скорость передачи – низкая. Но теперь, с новыми онлайн-тарифами от «Киевстар», ситуация изменилась – в среднем абонент потребляет 1,1 ГБ трафика в месяц», – отмечает Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке «Киевстар».

Корпоративные клиенты стали более активно использовать смартфоны не только для решения бизнес-задач, но и для развлечений и связи с близкими. Так, трафик на социальные сети за второе полугодие 2016 года вырос более чем в два раза – до 140 ТБ в декабре.

Наиболее популярны у корпоративных абонентов смартфоны на ОС Android – таких в сети «Киевстар» 70%, на втором месте – iОS с 23%, а остальные 7% приходятся на операционные системы Symbian и Windows Phone.

Несмотря на рост количества смартфонов в корпоративной сети «Киевстар», некоторые работодатели до сих пор отключают своим сотрудникам мобильный интернет. 23% клиентов не пользуются дата-трафиком с корпоративных телефонов. Для таких случаев была создана услуга «Личный счет» – теперь можно заказывать трафик для корпоративного номера и оплачивать его самостоятельно.