Домашний голосовой помощник Google Home Mini будет стоить всего $50, что ровно вдвое дешевле обновленной гарнитуры VR Daydream View 2017

Смартфоны Pixel второго поколения и трансформируемый хромбук Pixelbook будут не единственными новинками, которые Google покажет на презентации 4 октября. Как сообщает ресурс Droid-Life, компанию этим устройствам составят Google Home Mini и Daydream View 2017.

Google Home Mini, как явствует из названия, представляет собой уменьшенную версию умной колонки Google Home. Точных данных о размерах Google Home Mini пока нет, но изображение выше, демонстрирующее устройство в трех цветовых вариантах, позволяет сделать предварительную оценку и увидеть различия в форме. Google Home Mini выполнена в виде диска, тогда как обычная Google Home по форме ближе к цилиндру.

Как это обычно происходит, ради компактности инженерам пришлось пойти на определенные жертвы. В случае Google Home Mini пожертвовать пришлось весьма ценным компонентом – встроенным аккумулятором. То есть, без постоянного подключения к электросети устройство работать не сможет, что также накладывает ограничения по выбора места дислокации устройства и буквально привязывает его к розетке. На то, что какие-то из частей Google Home Mini будут сменными, пожалуй, тоже особо рассчитывать не стоит. Напомним, в случае обычной Google Home нижняя часть является сменной и предлагается в различных цветах. Еще одно визуальное отличие – 4 светоизлучающих диода на верхней поверхности не окрашены в фирменные цвета логотипа Google, как у оригинальной модели.

С учетом более компактных размеров логично предположить, что и по звучанию мини-версия будет сильно уступать полноразмерной колонке. Но и в случае Google Home главная ставка делается вовсе не на звучание, а на поддержку голосового помощника Google Assistant — и тут уж не будет никаких компромиссов. Мини-версия Google Home предоставит доступ ко всем возможностям и функциям одного из лучших голосовых помощников.

При этом Google Home Mini будет стоить не $130, как обычная версия, а всего $50, что весьма привлекательно.

Что касается обновленной версии фирменной гарнитуры виртуальной реальности Daydream View 2017, устройство сохранит прежний дизайн, но, похоже, будет изготовлено из более прочного и жесткого материала. Плохая новость в том, что Daydream View 2017 будет стоить $100, то есть на $20 дороже предшественника. Покупатели смогут выбирать между тремя цветовыми вариантами гарнитуры, показанными на изображении выше.

Источник: droid-life (1 и 2)