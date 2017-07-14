Дополнительный дисплей смартфона Meizu Pro 7 запечатлен на видео

Вслед за многочисленными изображениями Meizu Pro 7 в сети появилось и первое видео с участием грядущего флагманского смартфона китайского производителя. Новинка Meizu еще официально не представлена, но благодаря свой отличительной особенности – дополнительному дисплею на задней панели – уже успела заочно стать одним из самых запоминающихся смартфонов этого года.

Предыдущие утечки подтвердили, что дополнительный дисплей смартфона Meizu Pro 7 сможет отображать дату, время и уведомления, а также дублировать основной. Кроме того, его можно будет удобно использовать для создания селфи на основную камеру. Новый 10-секундный видеоролик никаких абсолютно новых откровений о новинке не содержит, но позволяет лишний раз взглянуть на работающий дополнительный дисплей.

По предварительным данный, смартфон Meizu Pro 7 получит дисплей диагональю 5,2 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей. Также в продажу поступит более крупная модель Meizu Pro 7 Plus с дисплеем диагональю 5,7 дюйма и разрешением 2К. Диагональ дополнительного дисплея на обратной стороне составит 2 дюйма.

Meizu Pro 7 должен стать первым смартфоном компании, оснащенным сдвоенной основной камерой, а также первым устройством на рынке на базе однокристальной системы Mediatek Helio X30.

Источник: gsmarena