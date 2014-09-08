Доска объявлений Slando.ua поменяет название на OLX.ua

Один из крупнейших в Украине сайт бесплатных объявлений Slando.ua с 15 сентября меняет название на OLX.ua.

Таким образом, основной владелец сайта — южноафриканская медиа-группа Naspers — переводит его под свой глобальный бренд сайтов бесплатных объявлений, который известен в 114 странах мира.

При вводе прежнего названия в адресную строку браузера пользователь будет автоматически попадать на сайт с новым названием. Также отмечается, что внешне сайт под новым названием не будет отличаться от прежнего — изменятся только название и логотип, также добавится украинская версия сайта.