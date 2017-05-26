«Доступная альтернатива Republic of Gamers»: В Украине представили новую линейку игровых ноутбуков ASUS FX по цене от 37500 грн

Компания ASUS представила в Украине новую линейку игровых ноутбуков ASUS FX, которые обладают достаточно высокой производительностью, но при этом доступнее флагманских моделей линейки Republic of Gamers (ROG). Первыми бренд представил сравнительно компактные 15,6-дюймовые модели FX502VM, FX553VE и FX553VD, которые можно без проблем носить с собой на протяжении дня, используя их в зависимости от ситуации как основной рабочий инструмент или как игровую станцию.

Корпус моделей ASUS FX553 изготовлен из металла и пластика, а крышка дисплея имеет стильную запоминающуюся текстуру. Все модели построены на платформе Kaby Lake от Intel и комплектуются процессором Intel Core i7-7700HQ или Core i5-7300HQ. Объем оперативной памяти DDR4 – от 12 до 16 ГБ, а при необходимости его можно увеличить до 32 ГБ (в модели FX553 установлено 2 разъема SO-DIMM). Обработкой графики займутся видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050, GTX 1050Ti (обе с 2 ГБ памяти GDDR5) и GTX 1060 (с 3 ГБ GDDR5).

Ноутбуки FX-серии оснащены 15,6-дюймовыми матрицами типа IPS с разрешением Full HD. Доступных на украинском рынке конфигурации предлагают комбинацию накопителей SSD + HDD и модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac. Все модели оснащаются клавиатурой с красной подсветкой, которая является отличительной особенностью игровых ноутбуков ASUS, а также фирменной системой охлаждения с двумя раздельными вентиляторами для процессора и видеокарты.

Технические характеристики игровых ноутбуков ASUS FX:

IPS-экран: 15,6″, широкоформатный, разрешение Full HD (1920 х 1080), частота 60 Гц;

процессор Intel Core i7/i5 7-го поколения (Intel Core i7-7700HQ или Core i5-7300HQ);

дискретная видеосистема NVIDIA GeForce GTX 1050 с 2 ГБ GDDR5 (модель FX553VD), GTX 1050Ti с 2 ГБ GDDR5 (модель FX553VE) или GTX 1060 3 ГБ GDDR5 (FX502VM);

ОЗУ: до 16 ГБ (FX502) или до 32 ГБ (FX553);

твердотельный накопитель (SSD) 128 или 256 ГБ + жесткий диск на 1 ТБ (5400 об/мин);

беспроводная сеть: Wi-Fi 802.11ac;

интерфейсы: 1 x USB Type-C (только в модели FX553), 3 x USB 3.0, 1 x HDMI, LAN, кард-ридер мультиформатный, комбинированный аудиоразъем, слот замка Kensington, вход питания;

батарея: 48 Вт·ч (FX553), 64 Вт ч (FX502), полимерная;

размеры 383 x 255 x 30 мм; масса 2,5 кг (FX553) / 390 x 266 x 23,5 мм; масса 2,2 кг (FX502)

Ноутбуки ASUS FX502VM, FX553VE и FX553VD уже доступны в Украине по цене от 37500 грн за модель FX553VD с процессором Intel Core i5-7300HQ, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050, ОЗУ 16 ГБ, SDD 128 ГБ и жестким диском 1 ТБ.

Источник: ASUS