DOU.UA: Больше половины украинских IT-специалистов планируют сменить работу в ближайший год, почти пятая часть ищет новое место активно

Профильный украинский ресурс DOU.UA провел опрос о поиске и смене работы в IT-отрасли страны, в котором приняло участие почти четыре с половиной тысячи IT-специалистов, а также порядка тысячи новичков, желающих начать работать в данной отрасли.

Итак, согласно опросу, среди украинских IT-специалистов 56% планируют сменить работу в ближайший год, при этом 17% ищут новые предложения активно (рассылают резюме, откликаются на вакансии), а 39% периодически просматривают вакансии и интересуются предложениями. Это значительно больше, чем в целом среди населения: по данным GfK только около 9% работающих украинцев планируют сменить работу в ближайшее время.

Более активны в поисках специалисты, работающие в IT менее двух лет. На вопрос о причинах планов сменить работу они чаще говорят о желании больше зарабатывать, карьерно и профессионально развиваться. Разработчики и особенно ТОП-менеджеры реже думают о смене работы, чаще всего об этом задумываются специалисты тех.поддержки.

Каждый пятый IT-специалист раздумывает о смене работы полгода или больше. При этом 24% специалистов свою нынешнюю работу даже не искали — компания сделала им предложение до того, как они задумались о смене. Еще 37% нашли новое место работы меньше чем за месяц. Таким образом, у 61% опрошенных поиск нового места работы занял меньше месяца. Срок поиска работы стабильно уменьшается с опытом, а в остальном довольно однороден.

Разработчики находят работу несколько быстрее, тестировщики — несколько медленнее, возможно из-за более высокой конкуренции и более низкого порога вхождения. 61% ИТ-специалистов нашли работу меньше чем за месяц, но только 46% считают, что им хватит этого срока в будущем, если они решат сменить работу. И все же абсолютное большинство, 87%, считают, что им понадобится меньше трех месяцев для смены работы.

Кроме работающих специалистов также были опрошены люди, которые еще не работают в IT, но планируют найти работу в этой отрасли. Они были поделены на две группы в зависимости от предыдущего опыта работы: «свитчеры» — люди с опытом работы в других отраслях, которые хотят перейти в ИТ, и новички — люди без какого-либо опыта работы, которые хотят начать работать в IT.

Более половины свитчеров и новичков задумываются о работе в IT дольше года, более 80% — дольше полугода. В своих прогнозах о поиске работы они гораздо более пессимистичны по сравнению со специалистами. Если среди IT-специалистов 87% считают, что смогут найти новую работу меньше чем за три месяца, то среди свитчеров и новичков таких менее 30%. В то же время, абсолютное большинство желающих «войти в айти» считают, что рано или поздно смогут это сделать — не уверены в этом только 8% свитчеров и 6% новичков.

В итоге, результаты данного опроса отражают рынок IT-труда в Украине, на котором спрос превышает предложение. Больше половины специалистов планируют сменить работу в ближайший год, почти пятая часть ищет активно. Четверть специалистов получали job offer за последние полгода — причем те, кто не планирует менять работу, тоже ходят на собеседования, а получают предложения так же часто, как и те, кто ищет работу.

Большинство специалистов может найти работу меньше чем за месяц, и чем больше опыт, тем меньше усилий нужно приложить. Несмотря на сравнительно высокий уровень дохода, размер компенсации находится на первом месте среди причин поиска работы, на втором — стремление к профессиональному развитию. Для свитчеров и новичков вход в ИТ выглядит гораздо более тернистым, и наиболее эффективные варианты — это активно откликаться на вакансии и попробовать попасть на курсы при IT-компаниях.

Полная версия исследования доступна по следующей ссылке.

Источник: DOU