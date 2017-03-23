DOU.UA: Как растет зарплата украинских IT-специалистов с опытом работы – где самый высокий оклад на входе и у кого быстрее темпы и потенциал

Профильный украинский ресурс DOU.UA провел очередной зарплатный опрос, однако в этот раз решил не просто уточнить размер доходов IT-специалистов, а определить, как именно зависят их заработки от стажа работы.

В таблице представлены средние зарплаты программистов, которые имеют соответственно 1 год, 3 года и 5 лет опыта работы:

Технология Средние зарплаты в зависимости от опыта работы, $ 1 год 3 года 5 лет Java 600 2000 3500 Swift 700 1900 3300 JavaScript 550 1800 3300 C++ 800 2000 3200 C#/.Net 650 1700 3000 Python 600 2000 2900 Ruby 550 2000 2600 PHP 450 1300 2500

Как видим, зарплаты junior и middle (соответственно около 1 и 3 лет опыта работы) разработчиков практически равны для всех языков, весомые различия в оплате труда появляются на уровне senior специалистов: наибольшие зарплаты получают программисты, работающие с Java, Swift и JavaScript, наименьшие — разработчики на Ruby и PHP. После двух лет работы все разработчики, за исключением программистов PHP, достигают зарплаты $1500 (PHP-девелоперы получают эту сумму, по достижению 4 лет опыта).

Следующий график демонстрирует, сколько лет опыта работы требуется разработчикам на разных технологиях, чтобы достигнуть зарплаты 1000, 2000 и 3000 долларов. В абсолютных цифрах наиболее быстро высоких зарплат достигают Java и C++ разработчики, медленнее всего — программисты на PHP.

Если говорить о других специальностях, то средние зарплаты IT-специалистов, которые имеют соответственно 1 год, 3 года и 5 лет опыта работы выглядят следующим образом:

Специальность Средние зарплаты в зависимости от опыта работы, $ 1 год 3 года 5 лет DevOps 1000 1500 3000 Automation QA 650 1600 2700 Data Science 1200 1300 2400 BA 1000 1500 2300 PM 500 1500 2000 QA 500 1200 2000 Designer 380 1000 1800 Support 460 800 1100 Sysadmin 300 400 700

Наивысшие зарплаты на входе имеют Data Scientists, DevOps-инженеры и бизнес-аналитики. После года работы трехкратную прибавку к зарплате получают проектные менеджеры. После 4-го года работы совершают скачок зарплаты инженеров по DevOps, QA, бизнес-аналитиков и дизайнеров.

Следующий график показывает, сколько лет опыта работы требуется профессионалам различных специальностей, чтобы достигнуть зарплаты 1000, 2000 и 3000 долларов. В сравнении абсолютных цифр видно, что быстрее всех больших зарплат достигают DevOps и Data Science инженеры. Медленнее всех — QA, дизайнеры, сисадмины и инженеры техподдержки.

Таким образом, если попытаться подвести итого, то окажется, что среди разработчиков с одним годом опыта работы самые высокие зарплаты у С++ программистов. Однако среди тех, кто работает более 5-ти лет, самые щедрые вознаграждения получают Java, Swift и JavaScript разработчики. Быстрее всего растут зарплаты у разработчиков на Java и С++, медленнее всего — у Ruby и PHP программистов.

Среди других IT-специалистов самую высокую зарплату на входе имеют Data Scientists и DevOps-инженеры, а также бизнес-аналитики. Самый большой потенциал роста (из “непрограммистов”) — у специалистов по DevOps и Automation QA, ну а медленнее всего растут зарплаты у QA, дизайнеров, системных администраторов и инженеров техподдержки.

Источники: DOU.UA