DOU.UA: Как растет зарплата украинских IT-специалистов с опытом работы – где самый высокий оклад на входе и у кого быстрее темпы и потенциал
Профильный украинский ресурс DOU.UA провел очередной зарплатный опрос, однако в этот раз решил не просто уточнить размер доходов IT-специалистов, а определить, как именно зависят их заработки от стажа работы.
В таблице представлены средние зарплаты программистов, которые имеют соответственно 1 год, 3 года и 5 лет опыта работы:
|Технология
|Средние зарплаты в зависимости от опыта работы, $
|1 год
|3 года
|5 лет
|Java
|600
|2000
|3500
|Swift
|700
|1900
|3300
|JavaScript
|550
|1800
|3300
|C++
|800
|2000
|3200
|C#/.Net
|650
|1700
|3000
|Python
|600
|2000
|2900
|Ruby
|550
|2000
|2600
|PHP
|450
|1300
|2500
Как видим, зарплаты junior и middle (соответственно около 1 и 3 лет опыта работы) разработчиков практически равны для всех языков, весомые различия в оплате труда появляются на уровне senior специалистов: наибольшие зарплаты получают программисты, работающие с Java, Swift и JavaScript, наименьшие — разработчики на Ruby и PHP. После двух лет работы все разработчики, за исключением программистов PHP, достигают зарплаты $1500 (PHP-девелоперы получают эту сумму, по достижению 4 лет опыта).
Следующий график демонстрирует, сколько лет опыта работы требуется разработчикам на разных технологиях, чтобы достигнуть зарплаты 1000, 2000 и 3000 долларов. В абсолютных цифрах наиболее быстро высоких зарплат достигают Java и C++ разработчики, медленнее всего — программисты на PHP.
Если говорить о других специальностях, то средние зарплаты IT-специалистов, которые имеют соответственно 1 год, 3 года и 5 лет опыта работы выглядят следующим образом:
|Специальность
|Средние зарплаты в зависимости от опыта работы, $
|1 год
|3 года
|5 лет
|DevOps
|1000
|1500
|3000
|Automation QA
|650
|1600
|2700
|Data Science
|1200
|1300
|2400
|BA
|1000
|1500
|2300
|PM
|500
|1500
|2000
|QA
|500
|1200
|2000
|Designer
|380
|1000
|1800
|Support
|460
|800
|1100
|Sysadmin
|300
|400
|700
Наивысшие зарплаты на входе имеют Data Scientists, DevOps-инженеры и бизнес-аналитики. После года работы трехкратную прибавку к зарплате получают проектные менеджеры. После 4-го года работы совершают скачок зарплаты инженеров по DevOps, QA, бизнес-аналитиков и дизайнеров.
Следующий график показывает, сколько лет опыта работы требуется профессионалам различных специальностей, чтобы достигнуть зарплаты 1000, 2000 и 3000 долларов. В сравнении абсолютных цифр видно, что быстрее всех больших зарплат достигают DevOps и Data Science инженеры. Медленнее всех — QA, дизайнеры, сисадмины и инженеры техподдержки.
Таким образом, если попытаться подвести итого, то окажется, что среди разработчиков с одним годом опыта работы самые высокие зарплаты у С++ программистов. Однако среди тех, кто работает более 5-ти лет, самые щедрые вознаграждения получают Java, Swift и JavaScript разработчики. Быстрее всего растут зарплаты у разработчиков на Java и С++, медленнее всего — у Ruby и PHP программистов.
Среди других IT-специалистов самую высокую зарплату на входе имеют Data Scientists и DevOps-инженеры, а также бизнес-аналитики. Самый большой потенциал роста (из “непрограммистов”) — у специалистов по DevOps и Automation QA, ну а медленнее всего растут зарплаты у QA, дизайнеров, системных администраторов и инженеров техподдержки.
Источники: DOU.UA