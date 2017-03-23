DOU.UA: Как растет зарплата украинских IT-специалистов с опытом работы – где самый высокий оклад на входе и у кого быстрее темпы и потенциал

DOU.UA: Как растет зарплата украинских IT-специалистов с опытом работы – где самый высокий оклад на входе и у кого быстрее темпы и потенциал

Профильный украинский ресурс DOU.UA провел очередной зарплатный опрос, однако в этот раз решил не просто уточнить размер доходов IT-специалистов, а определить, как именно зависят их заработки от стажа работы.

В таблице представлены средние зарплаты программистов, которые имеют соответственно 1 год, 3 года и 5 лет опыта работы:

ТехнологияСредние зарплаты в зависимости от опыта работы, $
1 год3 года5 лет
Java60020003500
Swift70019003300
JavaScript55018003300
C++80020003200
C#/.Net65017003000
Python60020002900
Ruby55020002600
PHP45013002500

Как видим, зарплаты junior и middle (соответственно около 1 и 3 лет опыта работы) разработчиков практически равны для всех языков, весомые различия в оплате труда появляются на уровне senior специалистов: наибольшие зарплаты получают программисты, работающие с Java, Swift и JavaScript, наименьшие — разработчики на Ruby и PHP. После двух лет работы все разработчики, за исключением программистов PHP, достигают зарплаты $1500 (PHP-девелоперы получают эту сумму, по достижению 4 лет опыта).

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Следующий график демонстрирует, сколько лет опыта работы требуется разработчикам на разных технологиях, чтобы достигнуть зарплаты 1000, 2000 и 3000 долларов. В абсолютных цифрах наиболее быстро высоких зарплат достигают Java и C++ разработчики, медленнее всего — программисты на PHP.

Если говорить о других специальностях, то средние зарплаты IT-специалистов, которые имеют соответственно 1 год, 3 года и 5 лет опыта работы выглядят следующим образом:

СпециальностьСредние зарплаты в зависимости от опыта работы, $
1 год3 года5 лет
DevOps100015003000
Automation QA65016002700
Data Science120013002400
BA100015002300
PM50015002000
QA50012002000
Designer38010001800
Support4608001100
Sysadmin300400700

Наивысшие зарплаты на входе имеют Data Scientists, DevOps-инженеры и бизнес-аналитики. После года работы трехкратную прибавку к зарплате получают проектные менеджеры. После 4-го года работы совершают скачок зарплаты инженеров по DevOps, QA, бизнес-аналитиков и дизайнеров.

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Следующий график показывает, сколько лет опыта работы требуется профессионалам различных специальностей, чтобы достигнуть зарплаты 1000, 2000 и 3000 долларов. В сравнении абсолютных цифр видно, что быстрее всех больших зарплат достигают DevOps и Data Science инженеры. Медленнее всех — QA, дизайнеры, сисадмины и инженеры техподдержки.

Таким образом, если попытаться подвести итого, то окажется, что среди разработчиков с одним годом опыта работы самые высокие зарплаты у С++ программистов. Однако среди тех, кто работает более 5-ти лет, самые щедрые вознаграждения получают Java, Swift и JavaScript разработчики. Быстрее всего растут зарплаты у разработчиков на Java и С++, медленнее всего — у Ruby и PHP программистов.

Среди других IT-специалистов самую высокую зарплату на входе имеют Data Scientists и DevOps-инженеры, а также бизнес-аналитики. Самый большой потенциал роста (из “непрограммистов”) — у специалистов по DevOps и Automation QA, ну а медленнее всего растут зарплаты у QA, дизайнеров, системных администраторов и инженеров техподдержки.

Источники: DOU.UA

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