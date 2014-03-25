«Друзі» — еще одна украинская социальная сеть

Как сообщалось ранее, в скором времени в Украине планируется запустить социальную сеть WEUA в противовес «Вконтакте» и «Одноклассникам». И пока на сайте WEUA идет обратный отсчет до официального старта проекта, в стране уже запущена другая украинская социальная сеть — «Друзі».

Социальная сеть «Друзі» разрабатывает группа фрилансеров-патриотов, которым небезразлична судьба Украины. По его словам представителей ресурса, проекту уже 19 дней и активисты делают его за свой счет. При этом не уточняется, кто именно занимается разработкой ресурса и как устроен сайт с технической точки зрения. При этом контакты администрации на сайте отсутствуют.

Пользователям социальной сети «Друзі» доступны функции загрузки фотографий, видеороликов и аудиозаписей. Также работает поиск по всем загруженным файлам. В соцсети можно обмениваться личными сообщениями, публиковать записи, участвовать в сообществах.

В настоящее время в социальной сети «Друзі» зарегистрировано более 2 тыс пользователей. Интерфейс сайта внешне напоминает Facebook и «ВКонтакте». Одним из серьезных отличий является то, что в качестве основного языка страницы можно выбрать только украинский. В ближайшее время администраторы ресурса собираются ограничить доступ к социальной сети пользователям из других стран.

Источник: AIN.UA