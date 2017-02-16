Дубай приобрел 200 электромобилей Tesla Model S и Model X для собственной службы беспилотного такси

Власти Дубая весьма серьезно относятся к решению транспортных проблем города, население которого приближается к 3 миллионам жителей. В конце прошлого года Управление дорог и транспорта Дубая объявило о сотрудничестве с компанией Hyperloop One, которая построит в городе высокоскоростные транспортные сети будущего Hyperloop для пассажироперевозок и грузоперевозок.

В текущем месяце власти города объявили, что уже этим летом в Дубае появятся беспилотные летающие такси EHang 184. Ну, а сейчас стало известно, что транспортный департамент города закупает 200 электромобилей Tesla Model S и Model X для компании Dubai Taxi Corporation, которая начнет строить на их основе беспилотный таксопарк.

Соглашение о покупке подписал сам Илон Маск в рамках ежегодного форума World Government Summit, прошедшего в Дубае с 12 по 14 февраля. По словам представителей транспортного департамента города, сделка с Tesla прошла в соответствии с программой Smart Autonomous Mobility Strategy, согласно которой к 2030 году не менее 25% поездок в Дубае должны осуществляться беспилотными автомобилями.

Управление дорог и транспорта Дубая выбрали модели Tesla Model S и Model X для создания беспилотного таксопарка сразу по нескольким причинам. Во-первых, компания Tesla весьма активно работает в направлении создания полностью автономных автомобилей, постоянно обновляя собственную систему автопилотирования. Во-вторых, электромобили без вредных выбросов в атмосферу позволят улучшить экологическую ситуацию в городе.

Отметим, что на данный момент электромобили Tesla не способны управляться полностью автономно, а лишь предлагают функции ассистирования водителю, однако в ближайшем будущем Илон Маск обещает создать полностью автономную систему управления, на основе которой можно будет создать беспилотный таксопарк, аналогичный приведенному в видео:

Данное решение весьма выгодно для компании Илона Маска, так как помимо финансовой привлекательности достаточно крупной сделки, Tesla начнет развивать в ОАЭ собственную сеть продаж и инфраструктуру скоростных зарядок, что наверняка поспособствует экспансии электромобилей бренда на Ближний Восток.

Источник: Business Insider