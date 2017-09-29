Дубай запускает масштабный проект по созданию имитации марсианского поселения

Пока Илон Маск готовится к путешествию на Марс и разрабатывает для этого достаточно мощные ракеты, в эмирате Дубай запущен амбициозный проект Mars Science City Project, который предусматривает воссоздание условий Красной планеты на Земле для тестирования необходимых технологий.

В рамках данного проекта планируется построить массивный макет марсианской среды обитания, включающий несколько куполов и занимающий площадь 176,5 тыс. квадратных метров. Это будет крупнейшая симуляция космического поселения из когда-либо созданных. Стоимость строительства оценивается в $150 млн. Поселение будет создано в пустыне для симуляции ландшафта Марса, датский архитектор Бьярк Ингельс будет наблюдать за его строительством.

Тренировочный марсианский город будет состоять из нескольких соединённых куполов, в которых разместятся лаборатории и научное оборудование. С их помощью исследователи надеются больше узнать о том, как выращивать пищу в условиях, где обычно не укореняются жизненно важные культуры растений.

Пока что не уточняются сроки выполнения столь масштабного проекта.

Источник: bgr