DubFellows — украинцы запустили сервис, который позволяет смотреть сериалы на Netflix с украинской и русской озвучкой

В Украине сегодня запустили платформу локализации видео DubFellows, которая собирает переводы независимых студий и авторов на украинском, русском и других языках.

На данном этапе проект позволяет смотреть сериалы с локализованной звуковой дорожкой на Netflix, но только через плагин для браузера Chrome. Кроме этого, пока что Dub Fellows содержит озвучку далеко не для всего контента на Netflix. Впрочем, разработчики надеются, что эту проблему удастся решить с развитием проекта, так как он позволяет авторам озвучки дополнительно зарабатывать, размещая её на DubFellows. Бизнес-модель сервиса построена на подписке, пользователям предлагают платить $1 в месяц, первые 14 дней можно попробовать бесплатно. Кроме этого, разработчики обещают делиться большей частью дохода с авторами озвучек, которую будет генерировать реклама, а также спонсорские проекты. Впрочем, обещают, что в самом видео никакой рекламы не будет, да и технически это реализовать сложно.

В целом, DubFellows планируют добавить возможность смотреть видео со звуковой дорожкой на своём языке для всех популярных стриминговых сервисов, и Netflix — это только начало. Как рассказал ITC.UA Кирилл Мазур, один из основателей Dub Fellows, проект сейчас активно предлагает сотрудничество всем качественным студиям. При этом он также уверяет, что сервис озвучки легальный.

«Мы не вмешиваемся технически в их работу (Netflix — прим. редактора), не подменяем дорожку, не нарушаем их правил работы, но увеличиваем их доход» — объясняет Кирилл — «Мы общались и с американскими юристами, и с украинскими. Некоторые говорят, что 100% рабочая схема, некоторые, что немного серая. Но это совершенно новый формат работы с точки зрения правообладателей и владельцев контента, потому нормально, что некоторые считают это серой схемой».

На момент написания новости в DubFellows было доступно 15 сериалов с озвучкой, а также в работе ещё добавление звуковых дорожек для 14 сериалов.