Две украинские компании получили участки в зоне отчуждения ЧАЭС для строительства солнечных электростанций
Государственное агентство по управлению зоной отчуждения передало в аренду ООО «Экосолар Инвест» (Винница) и «Солар Чернобыль» (Киев) земельные участки в Чернобыльской зоне площадью 3,4 га и 1,7 га соответственно под строительство солнечных электростанций, пишет ресурс «Энергореформа». Согласно договорам, срок аренды составляет 49 лет.
Компании «Экосолар Инвест» досталась бетонная площадка отстоя автотранспорта в Чернобыле, в «Солар Чернобыль» – часть бетонной площадки возле сооружения «распределительное устройство 2-ой очереди» в Припяти.
По данным Госагентства, «Экосолар Инвест» уже эксплуатирует одну солнечную электростанцию в Украине мощностью 3 МВт.
Согласно данным Госреестра, владельцами «Экосолар Инвест» являются Александр Лабенский и Батима Бабич (ее сын Дмитрий ранее являлся депутатом Киевского облсовета от «Партии регионов» и возглавлял Государственное управление охраны окружающей среды в Винницкой области). Что касается «Солар Чернобыль», по данным Госреестра, ее единственным бенефициаром является Евгений Варягин, бывший руководитель проектов по солнечным электростанциям компании Activ Solar (подконтрольной братьям Клюевым). При этом в Госагентстве по управлению зоной отчуждения утверждают, что «Солар Чернобыль» является совместным проект консорциума «Enerparc AG — Родина Энержи Груп».
О планах компаний по сооружению солнечных электростанций на полученных участках пока подробностей нет.
Источник: «Энергореформа»
- Образованная из-за аварии на ядерном реакторе в 1986 году зона отчуждения вокруг ЧАЭС с радиусом 30 км и площадью более 2800 км2 практически непригодна для других видов коммерческой деятельности из-за постоянного радиационного фона.
-
- Данная площадь имеет солидный потенциал для развития солнечной энергетики, так как на территории уже присутствуют линии электропередач высокого напряжения суммарной емкостью 4 ГВт, которые ранее использовались для атомной станции, дешевая земля и множество высококвалифицированных специалистов, обученных для работы на электростанциях.
-
- Украина уже несколько лет ищет инвесторов для развития солнечной энергетики в зоне отчуждения ЧАЭС, первоначальные планы по выходу на 1 ГВт мощности могут стоить украинскому правительству порядка $1,1 млрд. Возможность предоставления соответствующего финансирования рассматривает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
-
- В мае сообщалось, что суммарная площадь заявок на постройку солнечных станций в зоне ЧАЭС превышает выделенную для этих целей территорию и победителей определят в открытом конкурсе.