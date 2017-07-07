Две украинские компании получили участки в зоне отчуждения ЧАЭС для строительства солнечных электростанций

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения передало в аренду ООО «Экосолар Инвест» (Винница) и «Солар Чернобыль» (Киев) земельные участки в Чернобыльской зоне площадью 3,4 га и 1,7 га соответственно под строительство солнечных электростанций, пишет ресурс «Энергореформа». Согласно договорам, срок аренды составляет 49 лет.

Компании «Экосолар Инвест» досталась бетонная площадка отстоя автотранспорта в Чернобыле, в «Солар Чернобыль» – часть бетонной площадки возле сооружения «распределительное устройство 2-ой очереди» в Припяти.

По данным Госагентства, «Экосолар Инвест» уже эксплуатирует одну солнечную электростанцию в Украине мощностью 3 МВт.

Согласно данным Госреестра, владельцами «Экосолар Инвест» являются Александр Лабенский и Батима Бабич (ее сын Дмитрий ранее являлся депутатом Киевского облсовета от «Партии регионов» и возглавлял Государственное управление охраны окружающей среды в Винницкой области). Что касается «Солар Чернобыль», по данным Госреестра, ее единственным бенефициаром является Евгений Варягин, бывший руководитель проектов по солнечным электростанциям компании Activ Solar (подконтрольной братьям Клюевым). При этом в Госагентстве по управлению зоной отчуждения утверждают, что «Солар Чернобыль» является совместным проект консорциума «Enerparc AG — Родина Энержи Груп».

О планах компаний по сооружению солнечных электростанций на полученных участках пока подробностей нет.

Источник: «Энергореформа»