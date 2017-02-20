Две версии смартфона Xiaomi Mi6 будут отличаться объемом встроенной флэш-памяти и разрешением дисплеев

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 6 представят еще нескоро. Как известно, китайский производитель пропустит выставку MWC 2017, которая еще до недавнего времени считалась местом наиболее вероятного анонса грядущей новинки. По последним данным, продажи Xiaomi Mi 6 должны начаться в апреле, но ни точной даты анонса, ни даты начала этих самых продаж пока нет. Тем не менее, в сети продолжают появляться подробности о конфигурации следующего флагмана компании Xiaomi, которая настроена в этом году на рекордные продажи.

Новые данные предоставил инсайдер под ником @Reviewer_Well. Согласно этим данным, Xiaomi Mi 6 выйдет в двух вариантах, которые будут различаться не только объемами памяти, но и разрешением экрана. Младшая получит 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти и экран разрешение 1920х1080 пикселей. У старшей объем ОЗУ такой же – 4 ГБ, но встроенной памяти вдвое больше (64 ГБ), а разрешение экрана вдвое выше – 2560х1440 пикселей. Корпус устройства выполнен из керамики.

Источник также упоминает подробности о камерах. Во фронтальной камере используется датчик изображения Sony IMX268 разрешением 8 Мп. Точно такой же, как у Xiaomi Mi Note 2. Основная же построена на 12-мегапиксельном датчике Sony IMX386.

Разумеется, эти сведения, как и любую другую неофициальную информацию, стоит воспринимать с изрядной долей скепсиса.

Источник: gizmochina