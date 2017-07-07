Двойная камера смартфона OnePlus 5 набрала 87 баллов в тесте DxOMark

Специалисты издания DxOMark протестировали двойную камеру смартфона OnePlus 5. OnePlus начала рекламировать возможности двойной камеры ещё до фактической презентации смартфона, потому пользователи ожидали выдающихся результатов от неё, но на практике некоторые выразили своё разочарование.

Однако беспристрастные эксперты DxOMark не считают камеру смартфона OnePlus 5 плохой. По результатам тестов её присвоен результат в 87 баллов, что очень даже неплохо. Это лишь немногим меньше результата, продемонстрированного «лучшей из когда-либо протестированных камер смартфонов». Напомним, модель HTC U11 набрала 90 баллов, а новый флагман Samsung Galaxy S8 – 88 баллов.

Что касается камеры OnePlus 5, то эксперты выделили отличную съёмку на открытом воздухе с «выдающейся цветопередачей и детализацией». Баланс белого часто определяется точно и стабильно при съёмке на улице. Вместе с тем, при съёмке с широким динамическим диапазоном на себя обращают внимание недоэкспонированные тёмные участки кадра.

Но съёмка в помещениях даётся камере OnePlus 5 не столь хорошо. При съёмке с рук в условиях слабой освещённости наблюдается заметное размыливание изображения и потеря детализации. Съёмка при освещении лампами накаливания и флуоресцентными лампами вызывает не совсем точное определение баланса белого. Хотя результат нельзя назвать неприемлемым.

В то же время фокусировка является сильной стороной камеры смартфона OnePlus 5. Автофокус срабатывает быстро и стабильно.

Источник: gsmarena