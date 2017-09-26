Dyson вложит около $1,3 млрд в создание «самобытного» электромобиля на твердотельных батареях

Известный британский производитель пылесосов и вентиляторов Dyson весьма неожиданно объявил о намерении инвестировать £1 млрд (около $1,3 млрд) в создание собственного электромобиля, которые должен выйти на рынок к 2020 году (крайний срок – начало 2021 года). Еще ровно столько же компания вложит в разработку твердотельных батарей, которыми в числе остального будет выделяться автомобиль Dyson.

Как сообщается, необходимые для инвестиций в новые направления средства компания планирует получить путем сокращения расходов на исследования и разработку пылесосов и вентиляторов. Таким образом, Dyson присоединится к Tesla, Volkswagen AG, Daimler AG, Toyota и другим автопроизводителям, популяризирующим электромобили и одновременно соревнующимся между собой за лидерство в этом быстро развивающемся сегменте.

Как уже было отмечено выше, будущий автомобиль Dyson будет работать на твердотельных батареях в отличие от литий-ионных, которые используются в электромобилях сейчас. Эти батареи должны быть компактнее, энергоэффективнее и, главное, позволят существенно ускорить время зарядки. Здесь будет уместно упомянуть, что Toyota тоже планирует выпустит электромобиль на твердотельных батареях, который будет заряжаться за несколько минут. При этом сразу несколько технологических компаний, включая Samsung SDI и Hyundai, ведут разработки в области твердотельных и прочих типов батарей.

Понятное дело, что никаких технических подробностей о будущем электромобиле Dyson пока нет. Производитель заявил, что он будет радикально отличаться от других автомобилей, в том числе и от Tesla.

«Нет никакого смысла делать нечто, похожее на решения других», – отметил основатель и глава компании Dyson Джеймс Дайсон.

Пока сложно сказать, на какой конкретно сегмент нацеливается Dyson. Но точно известно, что будущий автомобиль Dyson не будет спорткаром, а также не будет очень дешевым.

Глава Dyson выразил надежду на то, что этот автомобиль станет первым в линейке, то есть, за ним последуют другие модели. Кроме того, Dyson рассчитывает, что в ближайшие несколько лет электромобили станут главным источником доходов компании.

К настоящему моменту над проектом автомобиля Dyson работает команда из 400 специалистов. Причем его разработка началась еще два с половиной года назад и с тех пор держалась в секрете. По словам основателя секретность затрудняла заключение сделок с поставщиками автомобильных запчастей и наем новых специалистов. Отмечается, что за последние несколько лет Dyson переманила несколько талантливых специалистов из Aston Martin и Tesla. В Великобритании на Dyson работает около 4000 специалистов.

Глава Dyson отметил, что у его компании в отличие от Tesla нет $5 млрд для построения собственной сети станций быстрой зарядки. В этом вопросе компания рассчитывает на правительство Великобритании, которое должно просубсидировать установку точек подключения мощностью 21 кВт в домах владельцев, чтобы те могли быстро заряжать свои автомобили. Сейчас только несколько домохозяйств располагают подобными высокомощными подключениями к электросети.

Отметим, что разработкой технологий в области батарей Dyson занимается уже не первый год. В 2015 году она купила за $90 млн стартап Sakti3, ранее заявивший о нескольких достижениях в разработке твердотельных батарей. Сейчас у Dyson есть две конкурирующие между собой команды, работающие над твердотельными батареями: Sakti3 и отдельная группа, использующая иной подход. Кроме того, ранее правительство предоставило Dyson грант в сумме £16 на разработку батарей.

Все работы, связанные с разработкой автомобиля, будут вестись в бывшем учебном центре королевских ВВС на военном аэродроме Халлавингтон в Уилтшире, тогда как производственные мощности для выпуска батарей и автомобилей, вероятно, размесят в Азии. В настоящее время Dyson производит свою продукцию на заводах в Сингапуре, Малайзии и на Филиппинах.

Глава Dyson отметил, что крупнейший рынок электромобилей будет расположен «Дальнем Востоке», поэтому логично будет строить производственные мощности именно там.

Источник: Bloomberg