Джефф Безос будет ежегодно продавать акции Amazon на $1 млрд, чтобы финансировать Blue Origin

Выступая на 33-ей ежегодной конференции Space Symposium в Колорадо-Спрингс, основатель Amazon Джефф Безос заявил о своей готовности продавать акции интернет-гиганта на сумму $1 млрд каждый год, чтобы финансировать собственную космическую компанию Blue Origin. Занимая второе место рейтинга самых богатых людей журнала Forbes с состоянием в $78 млрд (больше только у Билла Гейтса), Джефф Безос определенно имеет нужные денежные средства, чтобы финансировать Blue Origin на протяжении еще многих десятилетий. И это существенно повышает шансы Blue Origin на успех.

По данным Thomson Reuters, Джефф Безос является крупнейшим акционером Amazon с долей 16,95%. На данный момент ему принадлежит 80,9 млн акций стоимостью $73,54 млрд (на момент закрытия торгов 5 апреля при цене $909,28 за акцию).

Как отметил Джефф Безос, в чуть более отдаленном будущем ему бы хотелось сделать космические полеты дешевле, «чтобы миллионы людей могли жить и работать не на Земле». А пока Безос нацеливается на регулярные запуски New Shepard, длящиеся около 11 минут. В рамках каждого такого запуска группы из шести туристов смогут получать незабываемый опыт пребывания в состоянии невесомости на протяжении нескольких минут и увидеть Землю с высоты 100 километров.

Blue Origin намерена привести свой многоразовый корабль New Shepard, который, напомним, состоит из капсулы для экипажа/груза и ракеты-носителя, в состояние полной работоспособности и готовности к выполнению коммерческих туристических полетов уже к 2018 году. Это достаточно смелое заявление, хотя пять успешных запусков и возвращений на счету New Shepard уже есть. По оценкам Безоса, общие затраты на разработку корабля New Shepard не превысят $2,5 млрд.

Также Безос не преминул напомнить о разрабатываемой сейчас компанией многоразовой ракете New Glenn, которую в будущем планируется использовать для доставки грузов и людей на земную орбиту. Он признал, что его разработка схожа с тем, что делает Илон Маск и его SpaceX, однако при этом отметил иной «инженерный подход».

Основатель Blue Origin не знает точно во сколько обойдется его космическая программа, но отметил, что это «долгий путь, в который он рад вкладывать деньги».

