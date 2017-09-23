EASA хочет закрыть небо над Восточной Украиной для европейских авиакомпаний

Сейчас в Украине закрыта только частью воздушного пространства над зоной проведения АТО, которая охватывает территории Луганской и Донецкой областей. Но в будущем запрет на полеты гражданской авиации может быть распространится практически на всю левобережную Украину. Подобный сценарий может стать реальностью если украинская Госавиаслужба (ГАС) прислушается к Европейскому агентству авиационной безопасности (EASA), выступающему инициатором ужесточения мер безопасности.

EASA уже направило ГАС проекта бюллетеня по безопасности, предусматривающий введение ограничения на авиационное движение в Днепропетровском районе полетной информации (Харьков, Днепропетровск и Запорожье).

В Госавиаслужбе Украины подтвердили, что получили проект бюллетеня по безопасности EASA и берут участие в консультациях с причастными органами для формирования официальной позиции. Детали документа, а также причины его появления в ведомстве сообщить отказались, но отметили, что в случае принятия он будет иметь рекомендационный характер для европейских авиаперевозчиков. Но если украинские перевозчики еще смогут пройти мимо рекомендаций, то зарубежные авиакомпании, которые выполняют транзитные рейсы над запретной зоной и полеты в указанные аэропорты, не рискнут их игнорировать.

Поводом для принятия подобного решения могут быть различные риски вроде техногенной катастрофы или начала военных действий в регионе. Но за последние два года в этой зоне не было зафиксировано крупных техногенных аварий, а также авиакатастроф с участием гражданских воздушных судов. Да и существенной эскалации в расширения военных действий в зоне АТО тоже не наблюдается.

В авиакомпании МАУ уверяют в полном отсутствии причин для введения более строгих ограничений в отношении восточного региона и рассчитывают взвешенное решение регулятора.

Экс-начальник авиадепартамента Мининфраструктуры Андрей Ярмак называет это решение весьма странным в виду изолированности и удаленности зоны АТО (более 200 км от Днепровского FIR), недавнего утверждения Safety case (анализ безопасности полетов при обеспечении аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве, которое находится под ответственностью Украины) для Украэроруха и снятия ограничений с двух маршрутов в Симферопольском FIR.

На этой неделе депутаты Харьковского горсовета обратись к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой не допустить закрытия воздушного пространства. Они отмечают, что в противном случае это полностью парализует работу Харьковского аэропорта, которым управляет компания Нью Системс АМ бизнесмена Александра Ярославского. В 2016 году аэропорт обслужил почти 600 000 пассажиров, а за 8 месяцев 2017-го – 537 500 (+42%). В Харьков выполняют полеты МАУ, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, LOT, Belavia и многие другие.

Аэропорт Днепропетровск, находящийся в управлении авиакомпании Днеправиа Игоря Коломойского, в 2016 году обслужил 284 900 пассажиров (-17,7%). Сейчас из Днепропетровска летают авиакомпании Днипроавиа, МАУ, Austrian Airlines, Ellin Air, Роза Ветров.

Ну и наконец аэропорт Запорожье, расположенный в 90 км от Днепра. Как и Харьков, он в последние годы наращивает пассажиропоток. В 2016 году в запорожском аэропорту обслужили 2407 рейсов, пассажиропоток достиг 275 421 человека (в 2,1 раза больше, чем в 2015-м). Он обслуживает рейсы Мотор Сич, МАУ, Turkish Airlines, Atlasglobal, Atlasjet Украина, BravoAir, Анда Эйр, Роза Ветров.

В авиакомпании Мотор Сич, которая базируется в аэропорту Запорожье, корреспонденту сообщили, что еще не видели проект бюллетеня EASA и будут принимать решение о дальнейшей работе исходя из выводов национального регулятора.

«Если это будет реализовано (рекомендация EASA), фактически закрывается половина Украины. В любом случае мы полеты не прекратим», – отметил представитель авиакомпании Мотор Сич Александр Бурмистров.

Как отмечает эксперт авиационной отрасли Сергей Хижняк, ЕАSА имеет огромное влияние в ЕС и с большой вероятностью все участники рынка последуют его рекомендациям. И вне зависимости от того, каким будет решение украинского регулятора ГАС, если такое решение примут – это серьезно навредит украинской авиации, нанесет огромный урон экономике и серьезно ударит по имиджу. В этом согласны все эксперты. Как отмечает кс-глава Госавиаслужбы Денис Антонюк нужно понять, что заставило EASA пойти на этот шаг. Затем украинские власти должны сделать все возможное и невозможное для предотвращения принятия этих рекомендаций.

Источник: liga.net