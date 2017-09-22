ЕБРР вручил «Климатические инновационные ваучеры» на 160 тыс. евро первым шести украинским компаниям, среди которых Ecoisme (мониторинг энергопотребления) и ElectroCars (биллинг электрозаправок)

В начале текущего года мы рассказывали вам о программе «Климатические инновационные ваучеры», в рамках которой ЕБРР собрался раздать украинским компаниям 1 млн евро на экологические проекты. Вчера представители программы объявили список из шести первых компаний, получивших инвестиции на развитие энергоэффективных технологий на общую сумму 160 тыс. евро. Интересно, что в числе победителей известный на международном рынке стартап Ecoisme и компания Electrocars, которая в партнерстве с Luxoft планирует создать биллинговую систему для зарядных станций в Украине.

За «Климатические инновационные ваучеры (КИВ)» соревновались более 40 компаний из разных регионов Украины, однако первыми компаниями, которые их получат станут следующие:

«Ecoisme» (Киев) — устройство мониторинга эффективности потребления электроэнергии

«ElectroCars» (Киев) — биллинговые системы для зарядных станций электромобилей

«Инженерные инновации» (Львов) — технология производства модульных железобетонных конструкций

Институт экологии и энергосбережения (Киев) — программное обеспечение работы котлов на биомассе

Укрцентр-Групп (Киев) — изоляционный материал на основе технической конопли

«ВТС-Комплект» (Днепр) — рекуператор из картона

При этом ожидается, что к концу 2018 года программа КИВ, общий бюджет которой составляет 1 млн евро, окажет поддержку около 50 инновационным проектам в Украине. Размер ваучеров на отдельные проекты может составлять от 20 тыс. до 50 тыс. евро, в зависимости от инновационности, сложности и потенциальных преимуществ. Будут проведены еще три этапа конкурсного отбора, где определятся дополнительные получатели.

По мнению СЕО ElectroCars Александра Кравцова, многие компании в Украине (кафе, рестораны, гостиницы, магазины, торгово-развлекательные и офисные центры) потенциально заинтересованы в установке зарядных станций для электромобилей. Однако их сдерживает отсутствие единой и удобной системы управления станцией, учета потребленной электроэнергии, выставления счетов и приема оплаты от клиентов. В свою очередь владельцы электромобилей сталкиваются с проблемами при использовании существующих сетей зарядных станций — часто им необходимо проходить сложную процедуру авторизации, звонить в колл-центр и так далее.

Будущая система биллинга, созданная в партнерстве с IT-компанией Luxoft, будет поддерживать основные платежные системы (Visa, Mastercard и другие), а также мультитарифность, что позволит создавать партнерские программы и карты лояльности. Ожидается, что с упрощением процесса подключения и управления зарядными станциями все больше малых, средних и крупных предприятий, а также физических лиц будет устанавливать зарядные станции для электромобилей. А увеличение количества зарядных станций приведет к росту продаж электромобилей, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в Украине.

Источник: КИВ, ElectroCars