Экран смартфона Samsung Galaxy Note8 оказался лучшим из всех протестированных ресурсом DisplayMate
Компания Samsung производит одни из лучших дисплеев на рынке, поэтому вовсе неудивительно, что свои флагманские смартфоны она оснащает действительно качественными экранами. И после моделей Galaxy Note7 и Galaxy S8 звание лучшего дисплея от ресурса DisplayMate получил анонсированный на днях фаблет Samsung Galaxy Note8.
Основные тесты ресурса DisplayMate смартфон Note8 прошел с высшей оценкой A+ (Excellent/Very Good), которая суммарно побила предыдущий рекорд модели Galaxy S8. К примеру, максимальная яркость модели составила 1240 нит, что на 22% больше, чем у Galaxy S8. Смартфон Galaxy Note8 также получил сертификацию HDR, 100% цветовой диапазон по версии альянса UHD (TV 4K), 112% охват DCI-P3 и 141% охват sRGB диапазона, а также огромное количество функций настройки и калибровки цветового баланса.
Полностью масштабное тестирование экрана смартфона можно прочитать по следующей ссылке.
Напомним, что звание смартфона с лучшим экраном от DisplayMate в свое время получал целый ряд флагманских моделей от Apple и Samsung, включая iPhone 7 и Galaxy S8.
Источник: GSMarena