Экс-глава инвестиционного банка Barclays: «В сфере финансов началась уберизация»

Бывший генеральный директор британского банка Barclays Энтони Дженкинс считает, что в мировой финансовой системе уже начали появляться первые признаки «уберизации», которую он предсказал еще полтора года назад.

Стоит отметить, что тогда Дженкинс спрогнозировал ряд кардинальных технологических изменений в банковской отрасли, заявив, что развитие технологий сократит численность персонала в традиционных крупных банках примерно на 50%, а рентабельность в некоторых сферах может упасть более чем на 60%.

«18 месяцев назад я выступил с речью о приближении эпохи Uber в сфере финансовых услуг. Теперь я начинаю замечать первые признаки уберизации. Например, за последние 5 лет посещаемость банковских отделений в Великобритании сократилась почти вдвое, использование банкоматов продолжает снижаться, а скандинавские страны начинают говорить о полном переходе к безналичным расчетам», — отметил Дженкинс, выступая в Лондоне на недавней международной финтех-конференции, организованной Министерством финансов Великобритании.

По его мнению, такие технологии, «как распределенные реестры, машинное обучение и искусственный интеллект, сейчас становятся более выгодными, и по мере снижения их стоимости финансовые менеджеры будут все чаще применять эти инструменты для резкого повышения эффективности финансовых услуг».

«Я думаю, что сегодня мы находимся в конце начала этого процесса», — отмечает Дженкинс.

Напоследок отметим, что “уберизация” — это термин, производный от названия компании Uber, описывающий способ работы через онлайн-платформы в рамках так называемой экономики совместного потребления. Уберизация приводит к устранению посредников между клиентами и поставщиками услуг и снижению эксплуатационных расходов.

Источник: hitech.fm