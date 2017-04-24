Эксперт рассказал об особенностях и стоимости внедрения e-Health в Украине

Андрей Заяц, руководитель IT4Medicine и член координационного совета Министерства здравоохранения Украины, описал все этапы формирования электронной медицины в Украине, а также оценил, сколько больницы потратят денег на новую систему

Отмечается, что любая электронная система медицины состоит из 2 частей: из центральных реестров (пациентов, врачей и медицинских учреждений и пр.), а также из программного обеспечения Медицинских информационных систем, которая обеспечивает работу внутри больницы и прочих сервисов для разных типов пользователей.

Чтобы система электронной медицины заработала, необходимо наполнить ее данными, которыми она в дальнейшем и будет оперировать. В электронном виде должны появиться списки пациентов, которые получают медицинские услуги. Список врачей, которые предоставляют услуги, а также список больниц, которые будут посещать украинцы для получения услуг в рамках гарантированного государственного пакета. Конечно, это не полный список всех реестров, которые должны функционировать в стране с e-Health, но это тот обязательный базис.

На данный момент в Украине таких списков нет, и первостепенная задача правительства в лице Минздрава создать их. Конечно, их можно наполнить искусственно. Поднять реестры избирателей или обратиться в соседние министерства — это самый быстрый путь. Но не самый точный. Для того, чтобы списки были релевантные, их нужно создавать с нуля по мере обращения населения за медицинскими услугами.

Как это будут делать в Украине? Сами главврачи будут заносить в реестр медучреждения и врачей первичной помощи. А уже врачи будут самостоятельно заносить своих пациентов в реестр. Отметим, что именно с первичной медицины в Украине начнется реформа здравоохранения. Она будет масштабная и коснется каждого украинца, поэтому неудивительно, что именно с этой реформы и стартует наполнение реестров. Андрей Заяц прогнозирует, что срок наполнения реестров до состояния близкого к полному, составит около 5 лет.

Для того, чтобы система реестров заработала, в больницах должны быть компьютеры, в некоторых случаях — планшеты, поскольку работа врача иногда не привязана к рабочему месту. Также должна быть объединяющая все компьютеры сеть с выходом в интернет. Все оборудование в целом обойдется больнице около 10 тыс. грн на 1 специалиста. Кроме того, если в больнице появляется компьютерная техника и системное обеспечение, то необходим персонал, который бы следил за ее исправностью. В штате больницы просто обязан появиться системный администратор и IT-специалист.

Дальше, на это оборудование необходимо установить Медицинскую информационную систему (МИС). Это компьютерная программа, которая будет фиксировать все процессы в больнице, от административных до медицинских. Подобные системы сопровождают работу врача на всех этапах. Сначала туда вносятся данные пациента, потом туда вносятся данные его обследования, анализов. В нее вносится и процесс лечения пациента. В итоге МИС покрывает не только все этапы работы врача с пациентом во всех отделениях больницы, но и бухгалтерию, склад, управление кадрами, финансовый учет и другие процессы.

В Украине создано и работает много МИС — 7 из них наиболее заметны на рынке, за последнее время разработано еще 5. В целом более десятка рабочих программ разного уровня развития уже существуют в Украине. Внедрение полноценной системы МИС занимает от 1 до 2 лет. К слову, в Украине работает не одна клиника с подобными системами. Около 95% частных клиник внедряют их у себя. Уже есть примеры внедрения МИС и в государственных клиниках. Они существуют в винницких, черкасских и киевских больницах.

Теперь остановимся на вопросе стоимости внедрения МИС в больнице. В среднем, за 1 рабочее место больнице придется выложить $300-500. Платить за систему придется только 1 раз.

В мире существует три модели построения e-Health на уровне государства. Первая — это централизованная система, которую полностью создает и контролирует Минздрав страны. Все реестры создаются государством. Также все больницы работают на одной МИС, которую выбирает опять-таки государство. Такой подход оправдан в небольших странах. К примеру, в Латвии работает именно такой вид e-Health. Они охватили 200 больниц за 5 лет. Однако, в Украине гораздо больше медучреждений и такая система с трудом заработает у нас.

Второй вид — без центрального компонента. То есть реестр создается в стране по договоренности между больницами без участия государства. Также каждая из клиник выбирает для себя софт и методы обмена данными.

И последний, третий, вид — это гибридная система электронной медицины. Если обобщить: государство занимается созданием единых реестров и классификаторов, а уже больница отдельно выбирает для себя МИС, которой она будет пользоваться. Именно такая система применяется в большинстве стран. Такой вид построения e-Health выбрала и Украина.

Источник: delo.ua