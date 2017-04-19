Эксперты iFixit разобрали смартфон Samsung Galaxy S8 Plus и оценили его ремонтопригодность

Специалисты из iFixit получили в своё распоряжение новый смартфон Samsung Galaxy S8 Plus и устроили традиционное вскрытие устройства.

Разобрав новинку на отдельные компоненты, эксперты выявили особенности её конструкции, определили основные компоненты и, традиционно, вынесли вердикт относительно ремонтопригодности. В смартфоне Samsung Galaxy S8 Plus используется закругленный по боковым граням 6,2-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2960×1440 точек (соотношение сторон 18,5:9). Плотность размещения пикселей составляет 529 ppi. Несмотря на то, что новый смартфон содержит 6,2-дюймовый дисплей, его размеры сопоставимы с размерами прошлогодней версии 5,5-дюймовой версии Galaxy S7 Edge.

В зависимости от региона продажи, устройство может комплектоваться собственным процессором Samsung Exynos 8895 или чипом Qualcomm Snapdragon 835. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, ёмкость встроенной флэш-памяти – 64 ГБ. Имеется слот для установки карты памяти формата MicroSD ёмкостью до 256 ГБ. Основная 12-мегапиксельная камера на задней панели способна записывать видео в разрешении 4K. На лицевой панели доступна 8-мегапиксельная камера. Новинка защищена от воздействия воды и пыли в соответствии с требованиями сертификации IP68.

По итогам разборки новому смартфону Samsung Galaxy S8 Plus был присвоен рейтинг ремонтопригодности 4 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемую модель в случае необходимости отремонтировать всё же можно, но это будет нелегко сделать.

Эксперты iFixit выделили следующие моменты, касающиеся Samsung Galaxy S8 Plus:

Многие компоненты являются модульными, их можно заменить независимо друг от друга;

Батарею можно заменить, но обилие прочного клея делает эту процедуру очень трудной. Сама батарея обладает следующими характеристиками: 13,48 Втч, 3500 мАч, 3,85 В;

Лицевая и задняя панели выполнены из стекла, что увеличивает риск появления трещин. Достаточно сильный клей на обеих панелях делает сложным доступ к внутренним компонентам для проведения ремонта.

Из-за изогнутого дисплея, замена стекла на лицевой панели без повреждения дисплея является чрезвычайно трудной.

Источник: iFixit