Эксперты из DxOMark составили рейтинг камер, которые используются в квадрокоптерах

Авторитетные специалисты DxOMark сделали себе имя на относительно беспристрастном тестировании камер мобильных устройств . Однако сегодняшний их рейтинг посвящен совершенно иному сегменту техники.

«Использование дронов в сфере фотосъемки ныне считается привычным делом. — пишут эксперты. — Между тем, моделей, заточенных под фотографирование, на рынке представлено огромное множество. Дабы помочь пользователям разобраться что к чему, мы решили составить рейтинг наилучших камер, которые используются в дронах».

Напоследок отметим, что в тестах DxOMark тестированию подвергаются самые различные характеристики камер: эксперты изучают как глубину цвета, так и, к примеру, динамический диапазон датчиков и возможность вести съемку в условиях низкого освещения.

Источники: gsmarena