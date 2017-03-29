Эксперты Wall Street Journal: Китай проигрывает технологическую гонку

«Большинство — это не выдающиеся середнячки. Они не смогут создать высококлассный продукт без экспертного руководства», — отмечает Чжилин.

В качестве примера эксперт приводит ситуацию с Эндрю Ыном, «лучшим китайским специалистом в сфере искусственного интеллекта». Исследователь с 2014 года руководил отделом научных разработок в Baidu — «китайском Google», однако на этой неделе заявил, что в апреле покинет компанию и переезжает в США.

Как следствие, стоимость акций Baidu тут же обвалилась на $1,5 млрд, и, по мнению эксперта Wall Street Journal Ли Юаня, это еще не конец: уход видного ученого в конечном счете негативно скажется на всех китайских IT-компаниях, которые занимаются развитием ИИ.

При этом сам Ын объясняет свое решение переехать тем, что именно в Америке создаются новые, прорывные технологии в области искусственного интеллекта. Хотя он отдает дань уважения своей родине, где «технологии умеют коммерциализировать», американский подход, по словам специалиста, ему гораздо ближе.

«Теперь я хочу, чтобы ИИ освободил человечество от однообразной тяжелой умственной работы. Это не может быть сделано одной компанией — это может сделать глобальное ИИ-сообщество исследователей и инженеров», — заявил Ын.

Китайцы не сдаются — но надолго ли их хватит?

В Baidu, однако, пытаются держать удар — в компании уверяют, что у них осталось достаточно экспертов для разработки новых ИИ-технологий. Более того, в корпорации приняли решение «бороться» с теми, кто желает переехать в США, повысив им зарплату на 15%.