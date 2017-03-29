Эксперты Wall Street Journal: Китай проигрывает технологическую гонку
Экспертов, которые берутся рассуждать о судьбе Китая, сегодня можно условно поделить на два противоборствующих лагеря: на тех, кто верит в светлое будущее беспрестанно нарастающей мощь КНР, и тех, кто полагает, что усилия тамошних коммунистов по захвату мира обречены на провал.
Как ни странно, но ко второму лагерю на днях примкнули аналитики из Wall Street Journal. Проанализировав ситуацию, эксперты издания пришли к выводу, что Китай категорически проигрывает технологическую войну, и причина этому донельзя прозаична: страна активно теряет талантливых специалистов, которые, достигнув заметных успехов на родине, предпочитают переехать в США. Самый яркий пример здесь — Эндрю Ын, скорый уход которого уже обошелся Baidu в $1,5 млрд.
Суть проблемы
Гонка технологий вынуждает китайские компании бороться за местных интеллектуалов, а также переманивать таланты из Google, Facebook, Microsoft и лучших мировых университетов. Но остаются в КНР, как правило, не более чем крепкие середнячки. По-настоящему высококлассных специалистов Китаю по-прежнему остро недостает, считает Дон Чжилин, профессор Исследовательского центра инновационных технологий при Университете Цинхуа.
«Большинство — это не выдающиеся середнячки. Они не смогут создать высококлассный продукт без экспертного руководства», — отмечает Чжилин.
В качестве примера эксперт приводит ситуацию с Эндрю Ыном, «лучшим китайским специалистом в сфере искусственного интеллекта». Исследователь с 2014 года руководил отделом научных разработок в Baidu — «китайском Google», однако на этой неделе заявил, что в апреле покинет компанию и переезжает в США.
Как следствие, стоимость акций Baidu тут же обвалилась на $1,5 млрд, и, по мнению эксперта Wall Street Journal Ли Юаня, это еще не конец: уход видного ученого в конечном счете негативно скажется на всех китайских IT-компаниях, которые занимаются развитием ИИ.
При этом сам Ын объясняет свое решение переехать тем, что именно в Америке создаются новые, прорывные технологии в области искусственного интеллекта. Хотя он отдает дань уважения своей родине, где «технологии умеют коммерциализировать», американский подход, по словам специалиста, ему гораздо ближе.
«Теперь я хочу, чтобы ИИ освободил человечество от однообразной тяжелой умственной работы. Это не может быть сделано одной компанией — это может сделать глобальное ИИ-сообщество исследователей и инженеров», — заявил Ын.
Китайцы не сдаются — но надолго ли их хватит?
В Baidu, однако, пытаются держать удар — в компании уверяют, что у них осталось достаточно экспертов для разработки новых ИИ-технологий. Более того, в корпорации приняли решение «бороться» с теми, кто желает переехать в США, повысив им зарплату на 15%.
Аналогичным образом сегодня поступают и другие китайские компании: так, новостной агрегатор Jinri Toutiao нанял специалистов из Microsoft и Facebook. Иностранным ученым Jinri Toutiao платит по $116 000 в год и дает бонусы на владение ее акциями.
Однако аналитики WSJ все равно настроены скептично: как показывает пример того же Ына, удерживать самых лучших специалистов у Китая пока не получается. Именно поэтому, добавляют эксперты, о серьезных IT-разработках ныне мы слышим почти исключительно от западных компаний и стартапов.
Одна из причин проблемы — слабое образование
По мнению специалистов, нехватка талантов в Китае обусловлена, среди прочего, слабостью китайской образовательной системы: до недавнего времени местные ВУЗы не акцентировали внимание на преподавании дисциплин, связанных с разработкой, к примеру, искусственного интеллекта.
Как результат, китайские компании сегодня сильно зависят от иностранных специалистов, получивших образование «за бугром».
Впрочем, аналитики говорят, что у Китая перед США все же есть определенное преимущество. В стране сосредоточено 731 млн интернет-пользователей, из-за чего местный рынок представляет для многих западных компаний лакомый кусочек.
Источник: hightech.fm