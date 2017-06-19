Экзоскелеты Panasonic к 2020 году планируют использовать для демонтажа АЭС в Японии

Власти японской префектуры Фукуи, на территории которой расположено сразу несколько атомных электростанций, чей демонтаж состоится в ближайшие годы, намерены обеспечить работников, участвующих в разборе АЭС, роботизированными экзоскелетами. Надетые поверх защитных костюмов они облегчат физический труд и помогут людям быстрее завершить работу и покинуть потенциально опасные территории. Создание прототипа экзоскелета взяла на себя компания Atoun Inc., дочернее предприятие корпорации Panasonic.

Новый экзоскелет будет разработан к 2020 году с использованием технологий и конструкций, задействованных в существующей модели Atoun Model As. Сообщается, что новая модель экзоскелета будет адаптирована к безопасному использованию в условиях повышенного радиационного фона.

Модель Atoun Model As первоначально разрабатывалась для использования в «мирных целях» — преимущественно промышленными компаниями, чья деятельность связана с сортировкой и перемещением большого количества разнообразных грузов (складами, перевозчиками и т.д.). Особая конструкция экзоскелета облегчает нагрузку на поясницу и руки грузчиков. В нее буквально встроена третья «рука», разделяющаяся на две части на уровне плеч человека. К каждой из них прикреплен крепкий ремень и перчатка. Надев их на руки, человек может «отдать» часть тяжести груза экзоскелету.

В ближайшие годы в одной только японской префектуре Фукуи планируется демонтировать первый и второй реакторы АЭС Михама компании Kansai Electric Power Co и первый реактор АЭС Цуруга компании Japan Atomic Power Co. Несмотря на то, что самые тяжелые задачи возьмут на себя машины, люди также будут задействованы в части работ. Использование экзоскелетов в комплексе с защитными костюмами позволит свести риски для их здоровья к минимуму.