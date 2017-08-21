Электрическую версию минивэна Volkswagen Microbus (I.D. Buzz) планируется вывести на рынок к 2022 году

В Volkswagen решили заново выпустить некогда популярный минивэн Microbus. Концепт I.D. Buzz с современным дизайном и электрической силовой установкой уже демонстрировался в начале этого года во время проведения автосалона в Детройте. А теперь стали известны планы компании относительно выпуска коммерческой версии обновлённого Volkswagen Microbus.

Как ожидается, новая модель электрического минивэна должна поступить на рынок к 2022 году. Правда, пока не сообщается, какое коммерческое название будет носить эта модель. Предполагается, что конечная версия будет немного отличаться от продемонстрированного концепта, так как все батареи будут установлены под полом.

Электрическая версия Volkswagen Microbus (или I.D. Buzz), вероятно, заинтересует людей, которым требуется большое количество пассажирских мест. Также она будет предлагаться в версии грузового фургона, ориентированного на рынок грузовых перевозок в тех городах, где строгие нормы выбросов делают слишком дорогой эксплуатацию автомобилей с ДВС.

До выпуска I.D. Buzz компания Volkswagen намерена представить полностью электрический автомобиль в более традиционном кузове под маркой I.D. В её рамках будут предлагаться не автомобили не только с электрической силовой установкой, но и с развитыми функциями автономного управления.

Источник: The Verge