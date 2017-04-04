«Электроланосам быть?»: Владимир Гройсман обсудил с корейской компанией Posco Daewoo возможность создания национального бренда и производства электромобилей на территории Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с руководством корейской компании Posco Daewoo, где обсудил потенциальные проекты по инвестированию в Украине. Оказалось, что кроме агропромышленного комплекса, корейская компания заинтересована в сотрудничестве с Украиной в направлении производства электромобилей на территории нашей страны и готова содействовать в создании национального бренда.

Премьер-министр поприветствовал планы компании и сообщил, что правительство принимает меры для создания благоприятных условий для бизнеса и готово «обеспечить 100-процентное сопровождение» под ключ «тем бизнес-проектам, которые осуществляются в Украине», напомнив, что именно с этой целью Правительство создало Офис привлечения и поддержки инвестиций.

Интересно, что президент Posco Daewoo Ким Йонг-Санг во время встречи с Владимиром Омеляном сам высоко оценил усилия Мининфраструктуры по развитию сегмента электромобилей в Украине и их производства.

«Долго рассказывал президенту Posco Daewoo, что самое больше европейское месторождение лития находится именно в Украине, что спрос на аккумуляторы уже в разы превышает предложение и в последующие годы эта тенденция будет только усиливаться, а если украинский парламент поддержит наш проект закона — такой благоприятной бизнес-среды не будет ни в одном другом государстве мира». — рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он же отметил, что по итогам переговоров договорились о том, что в течение месяца корейская делегация приедет в Украину для предметного изучения возможности производства электрокаров в нашем государстве. Отметим, что в 2000 году компания Daewoo International Corporation была приобретена корпорацией Posco, превратившись в дочернюю компанию последней. На данный момент основными видами бизнеса Posco Daewoo являются международная торговля, добыча сырья (включая лесозаготовки и сельское хозяйство) и менеджмент проектов в сферах машиностроения и энергетической инфраструктуры. В 2015 году компания объявила о намерениях вернуться к производству автомобилей, бренд которых весьма хорошо знаком всем украинцам по моделям Daewoo Lanos, Matiz, Nexia.

Также напомним, что собственный проект по созданию электромобилей продвигает соседняя Беларусь, которая уже создала прототип собственного электромобиля в содружестве с китайским брендом Geely и планирует выпустить первые 100 экземпляров электромобилей для использования в качестве такси уже в текущем году.

Источник: Владимир Гройсман, Владимир Омелян