Электромобиль BMW i3 пережил легкий рестайлинг и получил новую версию – хот-хэтч BMW i3s

Немецкий автопроизводитель BMW слегка обновил дизайн электрического компактного хетчбэка BMW i3 и сообщила о пополнении линейки «ай-третьих» новой, более динамичной версией, которая получила приставку s к названию. Обе новинки войдут в модельный ряд 2018 года.

Начнем с обновления дизайна базового BMW i3. Ничего принципиально нового в данном случае ждать не стоит, все лишь незначительные улучшения в интерьере и экстерьере, призванные сделать удостоенный многочисленных международных наград дизайн BMW i3 более совершенным.

Итак, главная отличительная особенность дизайна BMW i3 – так называемый «черный пояс» (Black Belt), который проходит по всему автомобилю от капота по крыше и до задней части кузова, был слегка доработан. Говоря конкретнее, теперь его дополняют декоративные вставки на передних стойках кузова и контурах крыши, окрашенные в черный цвет. Кроме того, палитра BMW i3 расширилась двумя новыми цветами: красный металлик (Melbourne Red) и синий металлик (Imperial Blue). Производитель отмечает, что на фоне новых цветов «черный пояс» будет выглядеть крайне контрастно. Помимо новых Melbourne Red и Imperial Blue покупателям будут предложены и прежние варианты окраски: неметаллические оттенки Capparis White и Fluid Black, а также металлические Protonic Blue и Mineral Grey. Также сообщается о дополнительной матовой хромовой отделке крыши и включении в стандартную комплектацию светодиодных фар.

Интерьер новых BMW i3 выдержан в соответствии с дизайнерской концепцией LifeDrive, дебютировавшей в оригинальной модели. Салон машины выполнен из высокопрочного сверхлегкого пластика, армированного углеродными волокнами (CFRP). Двери, открывающиеся в противоположных направлениях, позволяют пассажирам с легкостью садиться и покидать автомобиль. В качестве альтернативы стандартной версии интерьера Deka предлагаются опции Mega, Giga и Tera World. Опциональный вариант Giga, к примеру, включает в себя новую отделку поверхностей сидений Giga Brown Natural Leather & Carum Spice Grey Wool Cloth, которая сочетает натуральную кожу с текстильным материалом на основе шерсти. Производитель отмечает, что более 80% видимых для пассажиров элементов внутри салона полностью изготовлены из переработанных или возобновляемых материалов.

Что касается «хот-хэтча» BMW i3s, он построен на версии i3 с увеличенной батареей (33 кВт·ч). Новый BMW i3s получил спортивную подвеску с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом и более мощный мотор (184 л.с. и 270 Н•м вместо 170 л.с. и 250 Н•м), что позволило инженерам повысить максимальную скорость со 150 до 160 км/ч и одновременно улучшить динамику разгона – с 0 до 100 км/ч BMW i3s разгоняется за 6,9 с (у актуальной BMW i3 этот показатель равен 7,3 с).

Версия BMW i3s также имеет специальный спортивный режим вождения с «более ощутимым ускорением и более жестким рулевым управлением».

Как уже было отмечено выше, блок аккумуляторных батарей менять не стали, его емкость составляет 33 кВт·ч. То есть, можно ожидать запаса хода минимум в 300 км по циклу NEDC.

Еще одно важное изменение касается пакета «360° ELECTRIC». Говоря точнее, в рамках этого пакета производитель предлагает новое зарядное устройство TurboCord EV Charger стоимостью $500, совместимое с обычным BMW i3 и его «подогретой вариацией» i3s. BMW утверждает, что это «самое компактное и самое легкое зарядное устройство среди портативных моделей класса UL». Аксессуар позволяет заряжаться либо со стандартным разъемом на 120 В, либо в три раза быстрее при подключении к разъему NEMA 6-20 (240 В, 20 А).

Такие возможности, как опциональный 38-сильный бензиновый мотор, позволяющий увеличить запас хода, мультимедийная система ConnectedDrive, информационно-развлекательная система iDrive 6 и поддержка платформы Apple CarPlay никуда не делись. Также можно отметить 10-дюймлвый сенсорный дисплей мультимедийной системы разрешением 1440х540 пикселей и навигационный блок BMW Professional.

Обновленный электрический хэтчбек i3 2018 модельного года и его спортивная версия будут показаны на международном автосалоне 2017 Frankfurt Motor Show, который пройдет во Франкфурте с 14 по 24 сентября. Информация о ценах и точных сроках начала продаж должна появиться в ближайшее время.

Источник: BMW