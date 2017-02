Электромобиль Tesla Model 3 не получит батарею емкостью 100 кВт•ч

Глава Tesla Motors Илон Маск сделал заявление, которое не порадует потребителей, ожидающих модификацию Tesla Model 3 с аккумуляторной батареей емкостью 100 кВт·ч – по аналогии с топовыми версиями нынешних моделей Model S и Model X. Как вы уже поняли, такой версии Tesla Model 3 в планы компании не входит.

Для начала напомним, что в комплектации с аккумуляторной батареей емкостью 100 кВт·ч дальность хода моделей Model S и Model X заявлена производителем на уровне 540 и 475 км соответственно. В ходе анонса Tesla Model 3 говорилось, что в базовая версия сможет проезжать на одном заряде не меньше 346 км.

Причина, по которой модификации Tesla Model с батареей емкостью 100 кВт·ч не быть, весьма проста – колесная база автомобиля попросту не позволяет устанавливать батарею столь большого размера. Можно смело предположить, что максимальная емкость батареи Tesla Model 3 составит 85 кВт•ч, чего должно быть более чем достаточно, учитывая, что Model S этого хватает примерно на 426 км пути.

@Veidit No plans to take X, S (or 3) above 100 kWh. Semi necessarily and pickup truck maybe will go above.

— Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2017 г.