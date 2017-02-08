Электромобиль Tesla Model 3 не получит батарею емкостью 100 кВт•ч

Глава Tesla Motors Илон Маск сделал заявление, которое не порадует потребителей, ожидающих модификацию Tesla Model 3 с аккумуляторной батареей емкостью 100 кВт·ч – по аналогии с топовыми версиями нынешних моделей Model S и Model X. Как вы уже поняли, такой версии Tesla Model 3 в планы компании не входит.

Для начала напомним, что в комплектации с аккумуляторной батареей емкостью 100 кВт·ч дальность хода моделей Model S и Model X заявлена производителем на уровне 540 и 475 км соответственно. В ходе анонса Tesla Model 3 говорилось, что в базовая версия сможет проезжать на одном заряде не меньше 346 км.

Причина, по которой модификации Tesla Model с батареей емкостью 100 кВт·ч не быть, весьма проста – колесная база автомобиля попросту не позволяет устанавливать батарею столь большого размера. Можно смело предположить, что максимальная емкость батареи Tesla Model 3 составит 85 кВт•ч, чего должно быть более чем достаточно, учитывая, что Model S этого хватает примерно на 426 км пути.

@Veidit No plans to take X, S (or 3) above 100 kWh. Semi necessarily and pickup truck maybe will go above. — Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2017 г.

Также Илон Маск сообщил, что выпуск новых модификаций Model S и Model X с батареями емкостью свыше 100 кВт·ч также не планируется. Батареи столь высокой емкости компания припасла для будущих электрических грузовиков и электробусов Tesla (см. вторую часть своего стратегического плана развития Tesla).

Остается добавить, что электромобиль Chevy Bolt, считающийся главным конкурентом Tesla Model 3, способен проехать на одном заряде до 380 км. Компания GM предлагает Chevy Bolt только в одном варианте с батареей емкостью 60 кВт·ч.

Источник: The Verge