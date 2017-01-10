Электропоезда в Нидерландах полностью перешли на энергию ветра

Начиная с 1 января 2017 года, 100% электропоездов в Нидерландах питаются от энергии, вырабатываемой ветряными электростанциями. Таким образом, оператор голландских железных дорог, компания NS Dutch Railways, стала первой в мире ж/д компанией, которая получает 100% электроэнергии из энергии ветра.

Ежедневно услугами NS Dutch Railways пользуются около 600 тыс. человек. На протяжении года на железнодорожные перевозки в Нидерландах требуется около 1,2 млрд кВт·ч электроэнергии. Такой объём энергии, вырабатываемый при помощи ветрогенераторов без каких-либо выбросов CO2, будет поставлять энергетическая компания Eneco. Это примерно равно количеству энергии, потребляемой всеми домохозяйствами Амстердама за год.

Eneco и NS Dutch Railways заключили партнёрское соглашение в 2015 году. Тогда удалось перевести на полученную от ветрогенераторов энергию около 50% всех перевозок. А полный переход на экологически чистую энергию был запланирован на 2018 год. Но достичь этого удалось досрочно благодаря усилиям обеих компаний. Так, NS Dutch Railways ежегодно снижает потребление электроэнергии на 2%. В то же время, благодаря сделке с оператором железных дорог компания Eneco смогла построить дополнительные генерирующие мощности. Половина от необходимой электроэнергии будет поставляться с целого ряда новых ветряных электростанций в Бельгии и Скандинавии, с которыми были специально заключены контракты под данный проект.

Источник: ЦТС