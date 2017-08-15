Электросамокаты Segway KickScooter ES1 и ES2 с запасом хода 20-45 км поступят в продажу в Украине осенью по цене от 15 тыс. грн

Компания ERC анонсировала начало продаж новых моделей электросамокатов Segway в Украине. Новые модели KickScooter ES1 и ES2 впервые будут показаны на международной выставке IFA 2017 в Берлине в начале сентября этого года, а уже в октябре их можно будет увидеть на выставке CEE 2017 в Киеве.

Электросамокат Segway KickScooter ES1 имеет максимальную скорость до 20 км/ч. Он обладает запасом хода от полностью заряженного аккумулятора около 25 км. Устройство оснащено светодиодным цифровым дисплеем, электронной тормозной системой с функцией ABS и круиз-контроллером. Также сообщается о наличии амортизатора на переднем колесе, LED фары и задних отражателей. Размеры составляют 102×43×113 см.

Модель Segway KickScooter ES2 способна развивать скорость до 25 км/ч, запас хода также составляет около 25 км. Дополнительная амортизация заднего колеса призвана обеспечивать комфорт во время поездки. Световой контур основы, LED фара и задние ходовые огни позволяют повысить безопасность во время движения, так как другие участники движения могут увидеть водителя электросамоката в условиях ослабленного освещения и ночью. Прочие характеристики такие же, как у KickScooter ES1.

Обе новинки имеют прочную раскладную конструкцию и небольшой вес (11,3 кг и 12,5 кг для моделей ES1 и ES2, соответственно). Они легко складываются с помощью одного движения. Их без проблем можно перевозить общественным транспортом или автомобилем в багажнике. Владельцы KickScooter смогут установить в дополнение к имеющейся батареи еще одну, что позволит увеличить запас хода до 45 км и достигать скорости до 30 км/ч.

Дополнительно отмечается, что электросамокаты KickScooter дополняются специальным приложением для смартфонов. С его помощью можно блокировать самокат от угона, управлять круиз-контролем, получать диагностическую информацию, проверять статистику использования и сравнивать её с другими пользователями, обновлять прошивку устройства.

Электросамокаты KickScooter должны появиться в продаже в Украине этой осенью. О начале продаж будет объявлено на масштабной выставке СЕЕ 2017 7-8 октября. Как сообщила редакции ITC.UA в пресс-службе ERC,по предварительным данным, начало продаж запланировано на октябрь. Цена модели Segway KickScooter ES1, предварительно, установлена на значении 14999 грн, KickScooter ES2 – 17999 грн.