Электросуперкар MG E-Motion с разгоном до 100 км/ч за 4 секунды и запасом хода 500 км может получить серийную версию с ценником менее $40 тыс. уже в 2020 году

Легендарный британский автопроизводитель MG, принадлежащий в данный момент китайской компании SAIC, представил на Шанхайском автосалоне концепт электрического суперкара E-Motion. Если этот электромобиль будет тепло принят публикой, то производитель обещает выпустить серийную версию по цене менее $40 тыс. уже к 2020 году.

Модель MG E-Motion выполнен в формате четырехместного купе с со стеклянной крышей, двумя дверями «крылья бабочки» и весьма агрессивным дизайном, напоминающим такие автомобили премиум-класса, как Aston Martin, Jaguar, Mercedes и другие. Светодиодные фары оснащены регулируемыми «веками», способными открываться шире при переходе в режим дальнего света.

Электромобиль построен на платформе материнской компании SAIC, созданной специально для моделей на электрической тяге. Производитель не называет технических подробностей, но обещает, что MG E-Motion будет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды и будет располагать запасом хода более 500 км от полного зарадя батарей. Водитель и пассажиры получат раздельную систему развлечения на основе крупных сенсорных экранов.

Отметим, что если обещанные сроки и ценник окажутся правдой, то MG E-Motion сможет оказать достаточно серьезную конкуренцию в сегменте быстрых и относительно недорогих электрокупе. По крайней мере представленный на Шанхайском автосалоне экземпляр концепта выглядел достаточно проработанным и готовым к серийному производству.

Источник: MG