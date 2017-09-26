Емкость аккумулятора iPhone X почти такая же, как у iPhone 8 Plus

Как мы уже выяснили ранее, смартфоны Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили менее емкие аккумуляторы, чем предшественники. Теперь же смартфон iPhone X, который появится в продаже лишь 3 ноября, прошел сертификационные испытания китайского регулятора TENAA, что позволяет нам уточнить и его характеристики, в том числе емкостью батареи.

Итак, хорошая новость в том, что емкость аккумулятора у смартфона iPhone X не меньше, чем у iPhone 8 Plus, но и о существенном превосходстве здесь не может быть и речи, ведь разница минимальна. По данным TENAA, емкость аккумулятора iPhone X составляет 2716 мА∙ч против 2675 мА∙ч у iPhone 8 Plus.

Смартфон Емкость аккумулятора, мА∙ч Объем ОЗУ, ГБ iPhone 7 1960 2 iPhone 8 1821 2 iPhone 7 Plus 2900 3 iPhone 8 Plus 2675 3 iPhone X 2716 3

Конечно, время работы смартфона без подзарядки определяет не только емкость аккумулятора и тут надо учитывать, что iPhone X получил экран AMOLED, которые считается более энергоэффективным по сравнении с IPS-дисплеями у iPhone 8. К тому же, экран у iPhone X по площади меньше, чем у того же iPhone 8 Plus.

И все же видеть, что iPhone X получил аккумулятор меньшей емкости, чем прошлогодний iPhone 7 Plus немного странно. Ведь в случае увеличения этого параметра вполне можно было получить еще более впечатляющую автономность, но, видимо, в Apple посчитали, что и этого будет достаточно. Тем более что есть поддержка технологии быстрой зарядки, для которой, правда, придется докупить отдельный адаптер.

Объем оперативной памяти у iPhone X составляет ожидаемые 3 ГБ, хотя у планшетов iPad Pro установлено 4 ГБ ОЗУ и стоят они дешевле.

Источник: TENAA