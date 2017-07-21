Емкость аккумулятора у нового Moto Z2 Force будет существенно меньше, чем у оригинальной модели (2730 мА•ч против 3500 мА•ч)

Очередную порцию новых данных о смартфоне Moto Z2 Force, который должны представить 25 июля, опубликовал хорошо зарекомендовавший себя информатор Эван Блэсс (@evleaks). Она касается технических характеристик смартфона и может немного огорчить заинтересованных пользователей.

Похоже, что компания решила поступить с Moto Z2 Force точно так же, как и с моделью Moto Z2 Force, то есть, пожертвовать объемом батареи ради более тонкого корпуса. По данным источника, емкость аккумулятора Moto Z2 Force составит 2730 мА•ч, тогда как у оригинальной модели она ощутимо выше – 3500 мА•ч. Конечно, аппарат будет поддерживать внешние модули Moto Mods и среди них есть модуль Moto TurboPower Pack с дополнительным аккумулятором емкостью 3490 мА∙ч, но ведь его нужно докупать отдельно. По-видимому, в данном случае расчет сделан именно на это, поскольку предполагаемый выигрыш в миллиметр толщины является весьма спорной наградой.

Источник подтверждает, что смартфон Moto Z2 Force получит SoC Snapdragon 835, сдвоенную камеру (оба модуля будут иметь разрешение по 12 Мп) и фронтальную камеру разрешением 5 Мп. Для сравнения, у оригинального Moto Z Force основная камера была одинарной, но она имела разрешение 21 Мп.

Экран диагональю 5,5 дюйма выполнен по технологии Super AMOLED и характеризуется разрешением 2560х1440 пикселей. Для защиты дисплея от повреждений используется фирменная технология Moto ShatterShield, которая делает его «небьющимся».

Объемы оперативной и встроенной-флэш памяти будет разниться в в зависимости от региона продаж. В Китае будет продаваться версия Moto Z2 Force с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а вот США повезет меньше всех – тут будет представлена самая слабая версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Для остальных предложат версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Слот для карт microSD в смартфоне Moto Z2 Force оставили.

Выполненный в корпусе, защищенном от брызг, смартфон Moto Z Force поступит в продажу под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat и в будущем будет обновлен до ОС Android O.

Источник: venturebeat