Ericsson Mobility Report: В Украине уже 58,2 млн мобильных подключений, из которых 26% составляют 3G-абоненты, 44% — владельцы смартфонов

Компания Ericsson опубликовала очередной отчет Mobility Report, согласно данным которого количество мобильных подключений в Украине уже составляет 58,2 млн (через 5 лет это количество возрастёт почти на 6 млн), из которых 26% составляют 3G-подключения. Проникновение смартфонов в нашей стране достигло 44%, при этом ожидается, что уже к 2020 году этот показатель будет равен 71%.

Согласно Ericsson Mobility Report в ближайшие шесть лет к сетям мобильной передачи данных присоединится более 2,6 млрд новых абонентов. Для сравнения, этого хватило бы, чтобы каждый день по 20 раз заполнять футбольный стадион вместимостью 50 000. Примерно столько же болельщиков посетило Евро 2012 в Украине.

Прогнозируется быстрый рост мобильной передачи данных – нынешний объем глобального трафика мобильных данных вырастет в 8 раз к 2022 году. Его объем будет равен:

месяцу круглосуточного стриминга HD-видео всем населением Украины;

3,5 млн лет непрерывного онлайн-стриминга HD-видео одним пользователем;

31 млрд часам непрерывного стриминга HD-видео

В этом году отмечается самый высокий годовой рост объема мобильных данных за последние несколько лет. Использование смартфонов и легкий доступ к мобильным сервисам являются основным фактором роста потребления мобильных данных. Так, ожидается, что к концу 2022 года общий объем мобильных данных со смартфонов вырастет в 9 раз и достигнет показателя в 66 эксабайт (1018 байт).

В 2018 году, количество LTE (4G) подключений впервые превзойдёт количество GSM-подключений. На подключение к этой технологии 2,5 млрд абонентов ушло всего 5 лет. Для сравнения – 3G понадобилось целых 8 лет, чтобы охватить такое же количество людей. Только в первом квартале этого года в мире появилось 250 млн новых LTE-подключений.

«Число абонентов LTE в мире стремительно растет. В Украине запуск 4G – это следующий этап в развитии мобильных сетей. Мы прогнозируем, что если запуск сетей четвертого поколения в Украине состоится по плану, то уже к 2022 году количество LTE-подключений будет составлять почти половину всех подключений – 45%» — отметил Эндрю Шомахия, глава Ericsson в Украине и Центральной Азии.

Массовое внедрение LTE в мире связано с улучшением пользовательского опыта и возросшими скоростями сетей — 5G станет единой сетью для множества сценариев использования. В тоже время развертывание сетей 5G будет стимулироваться не только потребностью в повышенной пропускной способности, но и необходимостью внедрения решений для автоматизации индустрий.

Так, уже к 2022 году ожидается более полумиллиарда абонентов 5G, не считая подключенных устройств Интернета вещей. Согласно прогнозам, 5G покроет около 15% мирового населения к тому времени.

Источник: Ericsson